11:21 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 95 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwachen Ergebnisse des dritten Quartals seien keine Überraschung, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Es zeichne sich auch ein schwaches Schlussquartal ab, weswegen die Jahresziele gesenkt wurden. Ein Ausblick auf 2026 stehe noch aus./rob/ag

