WACKER CHEMIE Aktie
Marktkap. 3,4 Mrd. EURKGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WKN WCH888
ISIN DE000WCH8881
Symbol WKCMF
WACKER CHEMIE Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 95 auf 88 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die schwachen Ergebnisse des dritten Quartals seien keine Überraschung, schrieb Oliver Schwarz in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. Es zeichne sich auch ein schwaches Schlussquartal ab, weswegen die Jahresziele gesenkt wurden. Ein Ausblick auf 2026 stehe noch aus./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: WACKER Chemie
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy
|Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,20 €
|Abst. Kursziel*:
30,95%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,60%
|
Analyst Name:
Oliver Schwarz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
69,29 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
