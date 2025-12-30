DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.194 +0,8%Euro1,1740 -0,1%Öl60,91 -1,6%Gold4.315 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
Top News
HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein PIMCO-Ausblick 2026: So schätzen Experten die Chancen bei Anleihen, Value-Aktien, Krypto und Gold ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

USA fordern von China Zurückhaltung im Konflikt mit Taiwan

01.01.26 20:30 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - Angesichts wachsender Spannungen zwischen China und Taiwan hat das US-Außenministerium Peking zur Zurückhaltung aufgefordert. China solle den militärischen Druck auf den kleinen Inselstaat einstellen und stattdessen einen "konstruktiven Dialog" aufnehmen, sagte ein Ministeriumssprecher laut Mitteilung. "Die Vereinigten Staaten unterstützen Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und lehnen einseitige Änderungen des Status quo ab, einschließlich solcher, die mit Gewalt oder Zwang herbeigeführt werden."

Wer­bung

Die Taiwanstraße ist die Meerenge zwischen der Volksrepublik und dem Inselstaat. Das chinesische Militär hatte zuletzt erneut große Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf ein jüngstes, milliardenschweres US-Waffenpaket für Taipeh.

Nach einer US-Pressemitteilung umfasst das Paket unter anderem Raketen- und Artilleriesysteme, Panzerabwehrwaffen, Drohnen sowie weitere militärische Ausrüstung und Unterstützungsleistungen. Der US-Kongress sei vorschriftsgemäß informiert worden. Die Rüstungslieferungen dienten den nationalen Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen der USA und unterstützten Taiwans Bemühungen, seine Streitkräfte zu modernisieren und eine glaubwürdige Verteidigungsfähigkeit aufrechtzuerhalten, hieß es.

China betrachtet Taiwan als Teil seines Staatsgebiets, obwohl die Insel eine von Peking unabhängige und demokratisch gewählte Regierung hat. Die Volksrepublik will sich Taiwan einverleiben und droht mit dem Einsatz des Militärs, sollte dies nicht auf friedlichem Wege gelingen./ngu/DP/zb