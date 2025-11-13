Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Siemens Energy in Aussicht.
Werte in diesem Artikel
Siemens Energy lädt am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,410 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,340 EUR erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,25 Milliarden EUR - ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9,74 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,37 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 39,01 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 34,47 Milliarden EUR waren.

