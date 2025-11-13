DAX24.252 -0,5%Est505.787 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,90 +2,1%Nas23.406 -0,3%Bitcoin88.565 +1,1%Euro1,1616 +0,2%Öl63,27 +0,9%Gold4.230 +0,8%
Erwartungen im Überblick

Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

13.11.25 14:18 Uhr
Ausblick: Siemens Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Diese Bilanzzahlen stellen Experten für Siemens Energy in Aussicht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
106,40 EUR -0,70 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Siemens Energy lädt am 14.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,410 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,340 EUR erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 10,25 Milliarden EUR - ein Plus von 5,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Siemens Energy 9,74 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch 1,37 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 24 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 39,01 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 34,47 Milliarden EUR waren.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

