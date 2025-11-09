Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie
So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie im abgelaufenen Monat ein.
Werte in diesem Artikel
Im Oktober 2025 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Siemens Energy-Aktie vorgenommen.
7 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Siemens Energy-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 109,83 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 107,30 EUR gleich.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|DZ BANK
|-
|-
|22.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|21.10.2025
|Bernstein Research
|37,00 EUR
|-65,52
|20.10.2025
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|7,18
|15.10.2025
|RBC Capital Markets
|130,00 EUR
|21,16
|14.10.2025
|Deutsche Bank AG
|115,00 EUR
|7,18
|10.10.2025
|RBC Capital Markets
|130,00 EUR
|21,16
|09.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|124,00 EUR
|15,56
|07.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|91,50 EUR
|-14,73
|07.10.2025
|Goldman Sachs Group Inc.
|124,00 EUR
|15,56
|02.10.2025
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|122,00 EUR
|13,70
|02.10.2025
