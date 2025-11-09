DAX23.570 -0,7%Est505.567 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,87 +2,9%Nas23.005 -0,2%Bitcoin88.379 -0,1%Euro1,1570 ±0,0%Öl63,63 +0,1%Gold4.000 +0,6%
Expertenmeinungen

Oktober 2025: Die Expertenmeinungen zur Siemens Energy-Aktie

09.11.25 14:05 Uhr
Siemens Energy-Aktie im Oktober 2025: Das sagen Analysten | finanzen.net

So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie im abgelaufenen Monat ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
103,80 EUR -1,00 EUR -0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im Oktober 2025 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Siemens Energy-Aktie vorgenommen.

7 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Siemens Energy-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 109,83 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 107,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
DZ BANK--22.10.2025
JP Morgan Chase & Co.--21.10.2025
Bernstein Research37,00 EUR-65,5220.10.2025
Deutsche Bank AG115,00 EUR7,1815.10.2025
RBC Capital Markets130,00 EUR21,1614.10.2025
Deutsche Bank AG115,00 EUR7,1810.10.2025
RBC Capital Markets130,00 EUR21,1609.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.124,00 EUR15,5607.10.2025
JP Morgan Chase & Co.91,50 EUR-14,7307.10.2025
Goldman Sachs Group Inc.124,00 EUR15,5602.10.2025
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)122,00 EUR13,7002.10.2025

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
10.10.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
09.10.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
07.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

