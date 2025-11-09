Expertenmeinungen

So schätzen Experten die Siemens Energy-Aktie im abgelaufenen Monat ein.

Im Oktober 2025 haben 9 Analysten eine Einschätzung der Siemens Energy-Aktie vorgenommen.

7 Analysten empfehlen die Siemens Energy-Aktie mit Kaufen, 1 Experte empfiehlt, die Aktie zu halten, 1 Analyst hält die Siemens Energy-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 109,83 EUR. Dies kommt einem Anstieg von 2,53 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs der Siemens Energy-Aktie von 107,30 EUR gleich.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum DZ BANK - - 22.10.2025 JP Morgan Chase & Co. - - 21.10.2025 Bernstein Research 37,00 EUR -65,52 20.10.2025 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 7,18 15.10.2025 RBC Capital Markets 130,00 EUR 21,16 14.10.2025 Deutsche Bank AG 115,00 EUR 7,18 10.10.2025 RBC Capital Markets 130,00 EUR 21,16 09.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 124,00 EUR 15,56 07.10.2025 JP Morgan Chase & Co. 91,50 EUR -14,73 07.10.2025 Goldman Sachs Group Inc. 124,00 EUR 15,56 02.10.2025 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 122,00 EUR 13,70 02.10.2025

Redaktion finanzen.net