Siemens Energy-Aktie gesucht: 'KI-Show geht weiter'
Niedrigere Kurse von Siemens Energy haben Investoren am Donnerstag für Käufe genutzt.
Werte in diesem Artikel
Mit einem Plus von 2,9 Prozent auf 98,62 Euro führten die Anteile des Energietechnikkonzerns die Gewinner im Leitindex DAX an. Zuvor hatten sie vom Rekordhoch von vor zwei Wochen mehr als 13 Prozent eingebüßt, Anleger hatten Kursgewinne eingestrichen.
Analyst Gael de-Bray von der Deutschen Bank sieht den Investitionszyklus im Energiesektor als intakt an. "Die KI-Show geht weiter", konstatierte der Experte. Siemens Energy gilt als Profiteur einer global stark steigenden Energienachfrage im Zusammenhang mit Rechen- und Datenzentren für Künstliche Intelligenz (KI).
So hätten die Quartalszahlen des KI-Ausrüsters Vertiv am Vortag eher eine Beschleunigung als ein Nachlassen der Investitionen in KI und Datenzentren belegt, führte de-Bray aus. Auch die Auftragszahlen von GE Vernova in den Sparten Power/Gas und Elektrifizierung/Netze sprächen für die Stärke des Investitionszyklus und seien mithin gute Nachrichten auch für Siemens Energy.
Siemens Energy AG
