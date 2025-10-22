Starke Ergebnisse

Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwochnachmittag bei den Anlegern von Siemens Energy nur vorübergehend gut angekommen.

Lag der Kurs des deutschen Elektrotechnik-Konzerns kurz vor US-Börsenstart noch mit bis zu 3,3 Prozent im Plus, rutschte er nach dem New Yorker Handelsauftakt tief ins Minus. Zuletzt notierte die Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,56 Prozent tiefer bei 94,94 Euro. Im selben Atemzug waren die Titel von GE Vernova in New York nach zunächst freundlichem Auftakt in die Verlustzone gesackt. So notieren die Anteilsscheine des US-Konkurrenten an der NYSE zeitweise 8,64 Prozent im Minus bei 534,76 US-Dollar

Wer­bung Wer­bung

In ersten Kommentaren verwiesen Experten bei GE Vernova unter anderem auf die Auftragseingänge, die laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz eine starke zugrundeliegende Nachfrage unterstrichen. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist.

Die Freude über all dies währte aber nur kurz, wie die schon in den Auftaktminuten ins Minus gedrehten Vernova-Aktien in New York zeigten. Ein Haar in der Suppe entdeckte Analyst Julien Dumoulin-Smith von Jefferies Research. Er verwies darauf, dass im dritten Quartal die Erwartungen umsatzseitig übertroffen, aber margenseitig verfehlt worden seien.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker)