DAX letztlich tiefer -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- D-Wave, Quantum eMotion, TKMS, Rüstungsaktien, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat, Gold im Fokus
Berichtssaison im Blick: DAX schließt im Mittwochhandel tiefer - Bilanzsaison kommt ins Rollen
Starke Ergebnisse

Siemens Energy-Aktie: Rückenwind durch starke Performance von GE Vernova hält nicht an

22.10.25 17:15 Uhr
GE Vernova liefert: Siemens Energy-Aktie kann Gewinne im Sog des US-Wettbewerbers nicht halten | finanzen.net

Überzeugende Quartalszahlen von GE Vernova sind am Mittwochnachmittag bei den Anlegern von Siemens Energy nur vorübergehend gut angekommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GE Vernova
466,50 EUR -42,50 EUR -8,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
96,02 EUR -3,38 EUR -3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Lag der Kurs des deutschen Elektrotechnik-Konzerns kurz vor US-Börsenstart noch mit bis zu 3,3 Prozent im Plus, rutschte er nach dem New Yorker Handelsauftakt tief ins Minus. Zuletzt notierte die Siemens Energy-Aktie zeitweise 4,56 Prozent tiefer bei 94,94 Euro. Im selben Atemzug waren die Titel von GE Vernova in New York nach zunächst freundlichem Auftakt in die Verlustzone gesackt. So notieren die Anteilsscheine des US-Konkurrenten an der NYSE zeitweise 8,64 Prozent im Minus bei 534,76 US-Dollar

Wer­bung

In ersten Kommentaren verwiesen Experten bei GE Vernova unter anderem auf die Auftragseingänge, die laut Citigroup-Experte Andrew Kaplowitz eine starke zugrundeliegende Nachfrage unterstrichen. Mark Strouse von JPMorgan attestierte den US-Amerikanern unter anderem eine "weiterhin starke Auftragslage im Bereich Elektrifizierung", die auch für Siemens Energy ein wichtiger Megatrend ist.

Die Freude über all dies währte aber nur kurz, wie die schon in den Auftaktminuten ins Minus gedrehten Vernova-Aktien in New York zeigten. Ein Haar in der Suppe entdeckte Analyst Julien Dumoulin-Smith von Jefferies Research. Er verwies darauf, dass im dritten Quartal die Erwartungen umsatzseitig übertroffen, aber margenseitig verfehlt worden seien.

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX Broker)

In eigener Sache

Übrigens: GE Vernova und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Siemens Energy AG

