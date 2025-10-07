DAX24.404 +0,1%Est505.633 +0,1%MSCI World4.349 -0,1%Top 10 Crypto17,21 -1,1%Nas22.942 +0,7%Bitcoin106.569 ±0,0%Euro1,1670 -0,4%Öl65,30 -0,3%Gold3.957 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Rheinmetall 703000 Plug Power A1JA81 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T NEL ASA A0B733 HENSOLDT HAG000 D-Wave Quantum A3DSV9 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Palantir A2QA4J Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwunglos -- Norwegen stockt RENK-Anteil auf -- Novo Nordisk mit Stellenkürzungen -- Trilogy Metals, DroneShield, Rheinmetall, HENSOLDT, D-Wave, AppLovin, NEL, Siemens Energy im Fokus
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert Tesla-Aktie im Fokus: Trump wird zur Beibehaltung von US-Abgasregeln aufgefordert
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Jetzt kostenfrei zum Börsentag Berlin am 18.10. anmelden! - Das Finanz-Event für Privatanleger & Trader mit 45 Vorträgen und Ausstellern. +++
Zahlen im November

Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage

07.10.25 12:15 Uhr
Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst mit vorsichtiger Bewertung - Kann Siemens Energy die Prognosen übertreffen? | finanzen.net

Nachdem die Analysten von Berenberg und Goldman Sachs kürzlich ihre Kursziele für die Siemens Energy-Aktie angehoben haben, äußerte sich nun auch JPMorgan, bleibt aber deutlich konservativer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
106,35 EUR -0,65 EUR -0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Nächste Zahlenvorlage von Siemens Energy am 14. November
• JPMorgan-Analyst sieht "angemessen hohe" Markterwartungen
• Zurückhaltende Bewertung der Siemens Energy-Aktie

Wer­bung

Siemens Energy befindet sich seit 1. Oktober in der Quiet Period bis zur Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 14. November. Doch auch, wenn die Bilanzvorlage damit noch ein paar Wochen hin ist, äußerten sich bereits mehrere Analysten zu ihren Erwartungen.

JPMorgan bleibt bei Siemens Energy vorsichtig

Während die Experten von Goldman Sachs kürzlich ihre Schätzungen für Siemens Energy aufgrund der besseren Aussichten für das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See anhoben und auch ihr Kursziel auf 124 Euro nach oben korrigierten - verbunden mit der Bestätigung der "Buy"-Einstufung - zeigt sich ein Experte von JPMorgan in einer aktuellen Analyse etwas vorsichtiger.

Die Markterwartungen an Siemens Energy für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb JPMorgan-Analyst Akash Gupta laut "dpa-AFX" am Dienstag. Dennoch gehe er davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen, so der Experte weiter.

Wer­bung

Anders als die Kollegen von Goldman Sachs oder auch die Analysten von Berenberg, die kürzlich ebenfalls ihr Kursziel für die Siemens Energy-Aktie anhoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigten, bewertet Gupta den Anteilsschien jedoch nur mit "Neutral". Auch an seinem bisherigen Kursziel hält der Experte weiterhin fest. Dieses liegt bei 91,50 Euro und damit deutlich unter dem aktuellen Niveau des Anteilsscheins, der auf XETRA am Dienstag zeitweise bei 106,45 Euro (-0,28 Prozent) notiert.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Siemens Energy

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Siemens Energy

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Siemens Energy BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
07.08.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:31Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
01.09.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
04.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
22.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
06.08.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Siemens Energy AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen