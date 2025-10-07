Siemens Energy-Aktie gibt nach: Analyst sieht hohe Erwartungen für Bilanzvorlage
Nachdem die Analysten von Berenberg und Goldman Sachs kürzlich ihre Kursziele für die Siemens Energy-Aktie angehoben haben, äußerte sich nun auch JPMorgan, bleibt aber deutlich konservativer.
• Nächste Zahlenvorlage von Siemens Energy am 14. November
• JPMorgan-Analyst sieht "angemessen hohe" Markterwartungen
• Zurückhaltende Bewertung der Siemens Energy-Aktie
Siemens Energy befindet sich seit 1. Oktober in der Quiet Period bis zur Veröffentlichung der Quartalsergebnisse am 14. November. Doch auch, wenn die Bilanzvorlage damit noch ein paar Wochen hin ist, äußerten sich bereits mehrere Analysten zu ihren Erwartungen.
JPMorgan bleibt bei Siemens Energy vorsichtig
Während die Experten von Goldman Sachs kürzlich ihre Schätzungen für Siemens Energy aufgrund der besseren Aussichten für das Geschäft mit Windkraftanlagen auf See anhoben und auch ihr Kursziel auf 124 Euro nach oben korrigierten - verbunden mit der Bestätigung der "Buy"-Einstufung - zeigt sich ein Experte von JPMorgan in einer aktuellen Analyse etwas vorsichtiger.
Die Markterwartungen an Siemens Energy für die Ergebnisse zum vierten Geschäftsquartal und für die neuen mittelfristigen Ziele seien angemessen hoch, schrieb JPMorgan-Analyst Akash Gupta laut "dpa-AFX" am Dienstag. Dennoch gehe er davon aus, dass der Energietechnikkonzern weiterhin konservativ wirtschaften werde, um die Prognosen zu übertreffen, so der Experte weiter.
Anders als die Kollegen von Goldman Sachs oder auch die Analysten von Berenberg, die kürzlich ebenfalls ihr Kursziel für die Siemens Energy-Aktie anhoben und ihre Kaufempfehlung bekräftigten, bewertet Gupta den Anteilsschien jedoch nur mit "Neutral". Auch an seinem bisherigen Kursziel hält der Experte weiterhin fest. Dieses liegt bei 91,50 Euro und damit deutlich unter dem aktuellen Niveau des Anteilsscheins, der auf XETRA am Dienstag zeitweise bei 106,45 Euro (-0,28 Prozent) notiert.
Redaktion finanzen.net
