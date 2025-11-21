DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,64 -0,9%Gold4.039 -0,9%
Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy verliert am Freitagvormittag kräftig

21.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Siemens Energy gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens Energy nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 7,2 Prozent auf 104,00 EUR.

Die Siemens Energy-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 7,2 Prozent auf 104,00 EUR abwärts. Die Siemens Energy-Aktie gab in der Spitze bis auf 103,50 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 105,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 404.549 Siemens Energy-Aktien.

Am 20.11.2025 markierte das Papier bei 118,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Siemens Energy-Aktie somit 11,98 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 41,81 EUR. Derzeit notiert die Siemens Energy-Aktie damit 148,74 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,42 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie bei 100,67 EUR.

Am 14.11.2025 hat Siemens Energy die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,05 Prozent auf 10,43 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 9,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.02.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Siemens Energy veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 10.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Siemens Energy.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,49 EUR je Siemens Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
08:51Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
08:01Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
08:01Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
20.11.2025Siemens Energy BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
08:51Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
08:01Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

