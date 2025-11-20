DAX23.338 +0,8%Est505.577 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.794 +0,8%Euro1,1515 -0,2%Öl64,07 +0,6%Gold4.067 -0,3%
Profil
Kursverlauf

Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag auf Höhenflug

20.11.25 12:06 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 114,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Siemens Energy AG
114,00 EUR 3,80 EUR 3,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 114,60 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 114,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 608.924 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 114,80 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,81 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 63,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 14.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren. Am 10.02.2027 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Siemens Energy-Aktie

Bildquellen: Siemens Energy AG

Nachrichten zu Siemens Energy AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Siemens Energy AG

DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyDeutsche Bank AG
14.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
14.11.2025Siemens Energy OutperformRBC Capital Markets
09.11.2025Siemens Energy BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
17.11.2025Siemens Energy Equal WeightBarclays Capital
17.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
14.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
07.11.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025Siemens Energy NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.11.2025Siemens Energy SellUBS AG
22.10.2025Siemens Energy VerkaufenDZ BANK
20.10.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
29.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research
08.09.2025Siemens Energy UnderperformBernstein Research

