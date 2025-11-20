Siemens Energy Aktie News: Siemens Energy am Donnerstagmittag auf Höhenflug

Kursverlauf

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Siemens Energy. Zuletzt stieg die Siemens Energy-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,2 Prozent auf 114,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5,2 Prozent auf 114,60 EUR zu. Die Siemens Energy-Aktie legte bis auf 114,60 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 113,50 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 608.924 Siemens Energy-Aktien umgesetzt.

Bei 114,80 EUR erreichte der Titel am 17.11.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 0,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 41,81 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Siemens Energy-Aktie mit einem Verlust von 63,52 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,42 EUR je Siemens Energy-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,11 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Siemens Energy am 14.11.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,19 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,34 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Siemens Energy mit einem Umsatz von insgesamt 10,43 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,74 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,05 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Siemens Energy am 11.02.2026 präsentieren. Am 10.02.2027 wird Siemens Energy schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

