Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

Index im Blick

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,25 Prozent höher bei 23.374,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 23.467,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.306,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 24.303,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 19.099,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,08 Prozent zu Buche. Bei 24.773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,02 Prozent auf 116,60 EUR), Rheinmetall (+ 5,36 Prozent auf 1.681,50 EUR), QIAGEN (+ 2,60 Prozent auf 39,06 EUR), RWE (+ 2,53 Prozent auf 45,02 EUR) und GEA (+ 1,84 Prozent auf 58,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen adidas (-1,54 Prozent auf 150,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,48 Prozent auf 93,38 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 42,58 EUR), Porsche Automobil (-1,04 Prozent auf 35,23 EUR) und Daimler Truck (-1,01 Prozent auf 35,36 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.574.229 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,809 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net