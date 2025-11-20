DAX23.394 +1,0%Est505.589 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,47 +0,1%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.469 +0,3%Euro1,1518 -0,2%Öl64,10 +0,7%Gold4.056 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Siemens 723610 SAP 716460 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht deutlich an -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Siemens Energy, RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Broadcom, Novo Nordisk, Fraport im Fokus
Top News
Electro Optic Systems übernimmt Abfangtechnologie-Geschäft der MARSS Group - Aktie tiefer Electro Optic Systems übernimmt Abfangtechnologie-Geschäft der MARSS Group - Aktie tiefer
Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft Mutares-Aktie fester: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Index im Blick

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester

20.11.25 12:25 Uhr
Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Donnerstagmittag fester | finanzen.net

Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
151,00 EUR -3,35 EUR -2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BASF
42,66 EUR -0,54 EUR -1,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Daimler Truck
35,53 EUR -0,46 EUR -1,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Deutsche Bank AG
30,04 EUR -0,01 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
E.ON SE
15,38 EUR 0,08 EUR 0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
GEA
56,90 EUR -0,65 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
35,62 EUR 0,20 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
QIAGEN N.V.
39,00 EUR 0,61 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Rheinmetall AG
1.671,00 EUR 55,00 EUR 3,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RWE AG St.
44,95 EUR 1,07 EUR 2,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
207,30 EUR 1,25 EUR 0,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Siemens Energy AG
115,40 EUR 5,20 EUR 4,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
93,36 EUR -1,74 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
L&S DAX Indikation
23.382,0 PKT 67,0 PKT 0,29%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag bewegt sich der LUS-DAX um 12:22 Uhr via XETRA 0,25 Prozent höher bei 23.374,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 23.467,00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23.306,50 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Der LUS-DAX lag vor einem Monat, am 20.10.2025, bei 24.339,00 Punkten. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 20.08.2025, bei 24.303,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 19.099,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 17,08 Prozent zu Buche. Bei 24.773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 18.821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

LUS-DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Siemens Energy (+ 7,02 Prozent auf 116,60 EUR), Rheinmetall (+ 5,36 Prozent auf 1.681,50 EUR), QIAGEN (+ 2,60 Prozent auf 39,06 EUR), RWE (+ 2,53 Prozent auf 45,02 EUR) und GEA (+ 1,84 Prozent auf 58,00 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen adidas (-1,54 Prozent auf 150,55 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,48 Prozent auf 93,38 EUR), BASF (-1,21 Prozent auf 42,58 EUR), Porsche Automobil (-1,04 Prozent auf 35,23 EUR) und Daimler Truck (-1,01 Prozent auf 35,36 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1.574.229 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 233,809 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,79 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,18 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu Rheinmetall AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Rheinmetall AG

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
19.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall KaufenDZ BANK
19.11.2025Rheinmetall BuyUBS AG
19.11.2025Rheinmetall BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
18.11.2025Rheinmetall BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
19.11.2025Rheinmetall HoldWarburg Research
19.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
11.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
06.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
04.11.2025Rheinmetall Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Rheinmetall ReduceOddo BHF
25.01.2017Rheinmetall SellDeutsche Bank AG
06.11.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
12.08.2015Rheinmetall SellS&P Capital IQ
01.06.2015Rheinmetall verkaufenCredit Suisse Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen