Analysten uneins

Bei der TUI-Aktie kommt es nach einer beachtlichen Rally - trotz operativer Fortschritte und der Ankündigung einer Dividendenzahlung nach mehrjähriger Pause - zu Kursrückgängen.

• Kursrückgang nach 52-Wochen-Hoch

• Starkes Jahr 2025: TUI übertrifft Erwartungen

• Neue Marketingkampagne gestartet



TUI-Aktie zeigt volatile Bewegungen

Das TUI-Papier präsentierte sich im Dezember 2025 zunächst von seiner starken Seite und markierte vor Weihnachten bei 9,45 Euro ein neues Jahreshoch, bevor es zu einer Korrektur kam. Seither ging es für die Anteilsscheine im XETRA-Handel jedoch um 4,02 Prozent abwärts (Stand: Schlusskurs vom 02.01.2026). Am Montag setzen sich die Verluste fort: Zeitweise verlieren die Papiere 2,25 Prozent auf 8,86 Euro.

Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognosen

Mitte Dezember legte TUI Geschäftszahlen vor, die über den Markterwartungen lagen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis kletterte auf 1,46 Milliarden Euro, verglichen mit 1,29 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse beliefen sich auf 24,2 Milliarden Euro. Besonders hervorzuheben ist die Kundenzahl: 34,7 Millionen Reisende entschieden sich 2025 für TUI - ein deutliches Signal für die Erholung im Tourismussektor.

Schuldenabbau schafft Spielraum für Ausschüttung

Von besonderer Bedeutung für die finanzielle Stabilität ist der deutliche Rückgang der Nettoverschuldung von 1,6 auf 1,3 Milliarden Euro. Der Verschuldungsgrad verbesserte sich dadurch auf das 0,6-Fache des operativen Gewinns. Diese positive Entwicklung führte zu mehreren Ratingverbesserungen und stärkt das Anlegervertrauen. Als Konsequenz plant der Touristikkonzern die erste Dividendenausschüttung seit Ausbruch der Pandemie. Pro Anteilsschein sollen im Februar 0,10 Euro fließen.

Marketingoffensive soll Wachstum 2026 vorantreiben

Am 27. Dezember lancierte TUI nach eigenen Angaben eine neue Werbeinitiative, die sich gezielt an Paare und Familien in den Hauptmärkten Deutschland, Österreich und Großbritannien richtet. Unter dem Slogan "Wie Urlaub, nur geiler" bewirbt das Unternehmen sein All-Inclusive-Cluburlaubsprodukt TUI MAGIC LIFE mit einem erlebnisorientierten Ansatz. Die international angelegte Markenkampagne verfolgt das Ziel, sich im hart umkämpften Pauschalreisesegment deutlicher abzugrenzen und vor allem jüngere, aktivitätsorientierte Familien sowie Paare anzusprechen. Die Kampagne konzentriert sich weniger auf traditionelle Reiseaspekte, sondern betont Gemeinschaftserlebnis, Action und besondere Urlaubserfahrungen und setzt damit die strategische Markenneupositionierung der vergangenen Jahre fort.

Analystenurteile für 2026 fallen unterschiedlich aus

Die Einschätzungen der Finanzexperten für das kommende Jahr bleiben überwiegend optimistisch. Fünf Analysten sprechen sich bei TipRanks für einen Kauf aus, wobei die Kurszielspanne am oberen Ende bis 13,50 Euro reicht - dies impliziert erhebliches Aufwärtspotenzial. Allerdings existieren auch zurückhaltendere Bewertungen: Drei Analysten empfehlen lediglich das Halten der Position und sehen mögliche Kursrückgänge bis auf 7,90 Euro.

