DAX24.733 +0,8%Est505.898 +0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 +3,1%Nas23.236 ±-0,0%Bitcoin79.340 +1,6%Euro1,1681 -0,3%Öl61,17 +0,6%Gold4.425 +2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Chevron 852552 ExxonMobil 852549 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 SAP 716460 Lufthansa 823212 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord fester -- Wall Street freundlich erwartet -- US-Militäreinsatz in Venezuela -- Rüstungsaktien mit Kurssprung -- Microsoft, Allianz, SAP, Ölaktien, Bayer, Infineon, Bitcoin im Fokus
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026 Novo Nordisk-Aktie im Plus: Semaglutid-Patent in China gesichert - Wegovy-Hersteller stärkt Marktposition für 2026
DAX klettert auf Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an DAX klettert auf Rekordhoch - Positive Stimmung zum Jahresstart 2026 hält an
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Analysten uneins

TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch mit Rücksetzer - Bilanz 2025 und Dividende überzeugen

05.01.26 15:12 Uhr
Nach 52-Wochen-Hoch im Dezember: TUI-Aktie mit Rücksetzer - Bilanz für 2025 und Dividendenzahlung überzeugen | finanzen.net

Bei der TUI-Aktie kommt es nach einer beachtlichen Rally - trotz operativer Fortschritte und der Ankündigung einer Dividendenzahlung nach mehrjähriger Pause - zu Kursrückgängen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,92 EUR -0,11 EUR -1,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Kursrückgang nach 52-Wochen-Hoch
• Starkes Jahr 2025: TUI übertrifft Erwartungen
• Neue Marketingkampagne gestartet

Wer­bung

TUI-Aktie zeigt volatile Bewegungen

Das TUI-Papier präsentierte sich im Dezember 2025 zunächst von seiner starken Seite und markierte vor Weihnachten bei 9,45 Euro ein neues Jahreshoch, bevor es zu einer Korrektur kam. Seither ging es für die Anteilsscheine im XETRA-Handel jedoch um 4,02 Prozent abwärts (Stand: Schlusskurs vom 02.01.2026). Am Montag setzen sich die Verluste fort: Zeitweise verlieren die Papiere 2,25 Prozent auf 8,86 Euro.

Geschäftsjahr 2025 übertrifft Prognosen

Mitte Dezember legte TUI Geschäftszahlen vor, die über den Markterwartungen lagen. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis kletterte auf 1,46 Milliarden Euro, verglichen mit 1,29 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Die Erlöse beliefen sich auf 24,2 Milliarden Euro. Besonders hervorzuheben ist die Kundenzahl: 34,7 Millionen Reisende entschieden sich 2025 für TUI - ein deutliches Signal für die Erholung im Tourismussektor.

Schuldenabbau schafft Spielraum für Ausschüttung

Von besonderer Bedeutung für die finanzielle Stabilität ist der deutliche Rückgang der Nettoverschuldung von 1,6 auf 1,3 Milliarden Euro. Der Verschuldungsgrad verbesserte sich dadurch auf das 0,6-Fache des operativen Gewinns. Diese positive Entwicklung führte zu mehreren Ratingverbesserungen und stärkt das Anlegervertrauen. Als Konsequenz plant der Touristikkonzern die erste Dividendenausschüttung seit Ausbruch der Pandemie. Pro Anteilsschein sollen im Februar 0,10 Euro fließen.

Wer­bung

Marketingoffensive soll Wachstum 2026 vorantreiben

Am 27. Dezember lancierte TUI nach eigenen Angaben eine neue Werbeinitiative, die sich gezielt an Paare und Familien in den Hauptmärkten Deutschland, Österreich und Großbritannien richtet. Unter dem Slogan "Wie Urlaub, nur geiler" bewirbt das Unternehmen sein All-Inclusive-Cluburlaubsprodukt TUI MAGIC LIFE mit einem erlebnisorientierten Ansatz. Die international angelegte Markenkampagne verfolgt das Ziel, sich im hart umkämpften Pauschalreisesegment deutlicher abzugrenzen und vor allem jüngere, aktivitätsorientierte Familien sowie Paare anzusprechen. Die Kampagne konzentriert sich weniger auf traditionelle Reiseaspekte, sondern betont Gemeinschaftserlebnis, Action und besondere Urlaubserfahrungen und setzt damit die strategische Markenneupositionierung der vergangenen Jahre fort.

Analystenurteile für 2026 fallen unterschiedlich aus

Die Einschätzungen der Finanzexperten für das kommende Jahr bleiben überwiegend optimistisch. Fünf Analysten sprechen sich bei TipRanks für einen Kauf aus, wobei die Kurszielspanne am oberen Ende bis 13,50 Euro reicht - dies impliziert erhebliches Aufwärtspotenzial. Allerdings existieren auch zurückhaltendere Bewertungen: Drei Analysten empfehlen lediglich das Halten der Position und sehen mögliche Kursrückgänge bis auf 7,90 Euro.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf TUI

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf TUI

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com, TUI

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025TUI OverweightBarclays Capital
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025TUI NeutralUBS AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen