DAX24.892 +0,1%Est505.932 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,14 -3,5%Nas23.547 +0,7%Bitcoin79.183 -1,2%Euro1,1694 ±0,0%Öl59,92 -1,0%Gold4.451 -1,0%
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Lufthansa 823212 adidas A1EWWW RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866 Chevron 852552
Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA -- grenke im Fokus
Mittwoch an der Börse: 10 wichtige Fakten - DAX könnte erstmals 25.000er Marke überspringen
Jetzt Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke für Neukunden bei unserem Broker finanzen.net ZERO
dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax steuert erneut 25.000er-Marke an

07.01.26 07:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.892,2 PKT 23,5 PKT 0,09%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - GEWINNE ERWARTET - Der DAX dürfte am Mittwoch weiter mit dem Sprung über die 25.000-Punkte-Marke liebäugeln. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,25 Prozent im Plus auf 24.955 Punkte und damit nah am Vortagshoch. Am Dienstag hatten zur nächsten Tausenderschwelle gut 30 Punkte gefehlt. Laut der NordLB sind die Anleger trotz der zunehmenden geopolitischen Spannungen weiter in Kauflaune. Etwas Rückenwind kommt von der Wall Street, wo sich nach einem verhaltenen Handelsstart eine positive Stimmung durchgesetzt hatte. Im Blick stehen am Mittwoch Wirtschaftsdaten aus den USA und Europa.

USA: - IM PLUS - Die Jahresauftakt-Rally an den US-Börsen ist am Dienstag weitergegangen. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg den zweiten Handelstag in Folge auf ein Rekordhoch. Das lag knapp über 49.500 Punkten, womit der Dow zielstrebig auf die runde Marke von 50.000 Punkten zusteuert. Zur Schlussglocke betrug der Aufschlag 0,99 Prozent auf 49.462,08 Zähler. Auch der marktbreite S&P 500 schwang sich im späten Handel zu einem Höchststand auf. Er schloss 0,62 Prozent höher bei 6.944,82 Punkten. Der NASDAQ 100 profitierte wie schon am Vortag von den Kursgewinnen in der Halbleiterbranche, angefacht von erfreulichen Prognosen von Microchip Technology. Für den Technologieindex ging es um 0,94 Prozent aufwärts auf 25.639,71 Zähler. Eine Rekordmarke blieb dem Index aber versagt.

ASIEN: - VERLUSTE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Mittwoch nachgegeben. Der japanische Leitindex Nikkei 225 fiel nach jüngster Stärke nun um gut ein Prozent. Auch an den chinesischen Börsen ging es nach den Vortagesgewinnen nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen sank zuletzt um 0,4 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) im späten Handel 1,4 Prozent tiefer.

DAX 24892,20 0,09%

XDAX 24970,87 0,45%

EuroSTOXX 50 5931,79 0,14%

Stoxx50 5039,56 0,67%

DJIA 49462,08 0,99%

S&P 500 6944,82 0,62%

NASDAQ 100 25639,71 0,94%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 127,78 0,04%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1694 0,06%

USD/Yen 156,36 -0,19%

Euro/Yen 182,84 -0,13%

BITCOIN:

Bitcoin 92.728 -1,05%

(USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 60,15 -0,56 USD

WTI 56,38 -0,75 USD

/zb/mis

