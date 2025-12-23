DAX25.124 ±0,0%Est505.912 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,41 ±0,0%Gold4.429 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Siemens 723610 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Amazon 906866 SAP 716460 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach Rekord stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann Deutsche Aktien im Comeback: Warum ein DAXETF jetzt eine clevere Beimischung sein kann
Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %! Globus Medical gewinnt Marktanteile im US-Wirbelsäulengeschäft – Umsatzwachstum überrascht mit fast 17 %!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Trump: US-Aufsicht über Venezuela und Ölindustrie über Jahre

08.01.26 10:47 Uhr

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwarte, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf ein Gespräch mit dem US-Präsidenten am Mittwochabend (Ortszeit). Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin, Delcy Rodríguez, sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, habe Trump weiter gesagt.

Wer­bung

"Wir werden es auf sehr gewinnbringende Weise wiederaufbauen," sagt Trump über Venezuela. "Wir werden Öl nutzen, und wir werden Öl nehmen. Wir senken die Ölpreise und wir werden Venezuela Geld geben, das sie dringend brauchen," so Trump, wobei er laut "New York Times" eingestanden habe, dass die Wiederbelebung der venezolanischen Ölindustrie Jahre dauern könnte.

Das Ölgeschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Zuletzt war China der größte Abnehmer für venezolanisches Erdöl.

Trump äußerte sich laut der Zeitung nicht dazu, wie genau man diese Vorstellung in der Praxis vor Ort umsetzen werde, wann in Venezuela Wahlen stattfinden könnten und weshalb er sich nicht hinter die Oppositionsführerin und Nobelpreisträgerin María Corina Machado stellt.

Wer­bung

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau wegen angeblicher Drogengeschäfte gefangen genommen und außer Landes gebracht. Trump habe Befürchtungen gehegt, dass der Einsatz, ähnlich wie der verpatzte Versuch 1980 US-Geiseln aus dem Iran zu befreien, hätte schiefgehen und zu einem politischen Desaster werden können, sagte der US-Präsident der Zeitung./nak/DP/zb