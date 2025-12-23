Trump: US-Aufsicht über Venezuela und Ölindustrie über Jahre

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump erwarte, dass die USA über Jahre hinweg Venezuela führen und die riesigen Ölreserven dort fördern werden, berichtet die "New York Times" unter Berufung auf ein Gespräch mit dem US-Präsidenten am Mittwochabend (Ortszeit). Die venezolanische Regierung unter der geschäftsführenden Präsidentin, Delcy Rodríguez, sei bereit, alles zu geben, was die US-Regierung für notwendig halte, habe Trump weiter gesagt.

Wer­bung Wer­bung

"Wir werden es auf sehr gewinnbringende Weise wiederaufbauen," sagt Trump über Venezuela. "Wir werden Öl nutzen, und wir werden Öl nehmen. Wir senken die Ölpreise und wir werden Venezuela Geld geben, das sie dringend brauchen," so Trump, wobei er laut "New York Times" eingestanden habe, dass die Wiederbelebung der venezolanischen Ölindustrie Jahre dauern könnte.

Das Ölgeschäft ist für Venezuelas Regierung die wichtigste Einnahme- und Devisenquelle. Zuletzt war China der größte Abnehmer für venezolanisches Erdöl.

Trump äußerte sich laut der Zeitung nicht dazu, wie genau man diese Vorstellung in der Praxis vor Ort umsetzen werde, wann in Venezuela Wahlen stattfinden könnten und weshalb er sich nicht hinter die Oppositionsführerin und Nobelpreisträgerin María Corina Machado stellt.

Wer­bung Wer­bung

Die USA hatten in der Nacht auf Samstag Ziele in Venezuela angegriffen, Staatschef Nicolás Maduro und seine Frau wegen angeblicher Drogengeschäfte gefangen genommen und außer Landes gebracht. Trump habe Befürchtungen gehegt, dass der Einsatz, ähnlich wie der verpatzte Versuch 1980 US-Geiseln aus dem Iran zu befreien, hätte schiefgehen und zu einem politischen Desaster werden können, sagte der US-Präsident der Zeitung./nak/DP/zb