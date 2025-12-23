DAX25.122 ±0,0%Est505.913 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -2,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.048 -1,4%Euro1,1678 ±-0,0%Öl60,47 +0,1%Gold4.431 -0,6%
EZB: Inflationserwartungen der Verbraucher stabil

08.01.26 10:48 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - In der Eurozone haben sich die kurzfristigen Inflationserwartungen der Verbraucher im November nicht verändert. Laut einer Umfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) erwarten die Konsumenten auf Sicht von 12 Monaten wie im Monat zuvor eine Preissteigerung um 2,8 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten einen Rückgang der Inflationserwartung auf 2,7 Prozent erwartet.

Die Inflationserwartung für die nächsten drei Jahre verharrte wie erwartet unverändert auf 2,5 Prozent. Die Daten basieren auf den Ergebnissen einer monatlichen Online-Befragung (Consumer Expectations Survey) der EZB unter Verbrauchern aus elf Ländern. Befragt werden rund 19.000 Personen. Inflationserwartungen spielen eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der EZB.

Die Inflation in der Eurozone lag laut jüngsten Daten im Dezember bei 2,0 Prozent. Sie trifft damit das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent, das die EZB anstrebt. Es wird damit gerechnet, dass die Notenbank die Leitzinsen im neuen Jahr vorerst unverändert lässt./jkr/zb