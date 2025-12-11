DAX24.118 -0,1%Est505.717 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,15 -3,0%Nas23.654 +0,3%Bitcoin77.272 -1,7%Euro1,1700 +0,1%Öl61,48 -1,7%Gold4.218 -0,2%
Experten mit Bewertungen

Geballte Analystenpower für die TUI-Aktie: So reagieren Experten auf die Zahlen des Reiseriesen

11.12.25 09:31 Uhr
Experten uneins: Analysten bei der TUI-Aktie nach Zahlen zwischen Kaufrausch und Zurückhaltung | finanzen.net

Nach den starken Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich die Analystengemeinde für die TUI-Aktie geteilt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
TUI AG
8,00 EUR -0,12 EUR -1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TUI-Zahlen 2025: Umsatz +4,4 Prozent, bereinigtes EBIT auf Rekordniveau
• Analystenratings reichen von Overweight bis Hold/Neutral
• Aktie zeigt Verluste trotz positiver Ergebnisse

Wer­bung

Der Reisekonzern TUI hat am Mittwoch starke Zahlen vorgelegt. Der Vorstandsvorsitzende, Sebastian Ebel, kommentierte das jüngste Geschäftsjahr als das "beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte" im Tagesgeschäft. Die Entwicklung des Gesamtkonzerns war allerdings uneinheitlich: Im reinen Veranstaltergeschäft verzeichnete der bereinigte operative Gewinn einen Rückgang von 29 Prozent auf 217 Millionen Euro. Dieser Rückgang war teilweise auf notwendige Rabattaktionen zur Belebung der Nachfrage, insbesondere auf dem inländischen Kernmarkt, zurückzuführen.

Trotz eines intensiven Wettbewerbs stieg der Konzernumsatz in den zwölf Monaten bis Ende September um etwas mehr als vier Prozent auf 24,2 Milliarden Euro. Der operative Gewinn vor Sonderposten (bereinigtes EBIT) legte um neun Prozent auf gut 1,4 Milliarden Euro zu. Bereinigt um Währungseffekte fiel das Wachstum mit fast 13 Prozent sogar höher aus als ursprünglich prognostiziert.

Aufgrund dieser positiven währungsbereinigten Entwicklung hatte der Konzern bereits Mitte November vorläufige Eckdaten zu seinen Resultaten veröffentlicht.

Wer­bung

Analysten passen reihenweise ihre Bewertungen an

Im Nachgang der Zahlen haben zahlreiche Analysten ihre Bewertungen für die TUI-Aktie unter die Lupe genommen. So hat etwa die US-Bank JPMorgan die Einstufung für TUI nach den Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen und erklärte sich die Kursverluste der TUI-Aktien mit dem schwächer als erwartet laufenden Wintergeschäft.

Auch die britische Barclays-Bank trennt sich nicht von ihrem Overweight-Rating für die TUI-Aktie. Das Kursziel liegt mit 12,25 Euro zwar unter dem von JPMorgan, dabei verweist das Finanzhaus auch darauf, dass Eckdaten bereits bekannt gewesen waren. Die Prognosen gingen von weiterhin guten Buchungs- und Preisentwicklungen aus, doch nach einem sehr starken Wachstum im Geschäftsjahr 2025 dürfte der Schwung beim operativen Ergebnis nachlassen, räumte Analyst Andrew Lobbenberg allerdings ein. Die Dividende erscheine auf den ersten Blick moderat, doch das Verhältnis von Schuldenabbau, Wachstum und Rendite sei ausgewogen.

Während JPMorgan und Barclays weiter an ihren Kaufempfehlungen für TUI festhalten, haben drei weitere Analysten ihre Halten-Einschätzungen für die Aktie bestätigt. Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Zahlenseitig sei viel bereits bekannt gewesen und der Ausblick auf 2026 entspreche in etwa den Erwartungen, schrieb Richard Clarke am Mittwoch. Die Aussagen zu einem "viel besseren" Sommergeschäft ließen Spielraum zur Interpretation.

Wer­bung

Jefferies bekräftigte seine "Hold"-Einschätzung und das Kursziel von 8,20 Euro mit den Worten, dass nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag neu gewesen seien. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung.

Und auch die UBS steht dem Reisekonzern weiterhin "Neutral" gegenüber und hat ihr Kursziel von 9 Euro bestätigt. Analyst Cristian Nedelcu lobte am Mittwoch zuversichtliche Signale für den Bereich Cruises and Hotels und die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen.

Am Donnerstag knüpft die TUI-Aktie an ihre schwache Vortagesentwicklung an, via XETRA geht es am Morgen zeitweise 1,19 Prozent auf 7,95 Euro abwärts.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen