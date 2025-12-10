DAX 24.121 +0,0%ESt50 5.720 +0,2%MSCI World 4.428 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.309 -1,7%Euro 1,1695 +0,0%Öl 61,44 -1,7%Gold 4.216 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Vonovia A1ML7J Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed senkt Leitzins: DAX knapp im Minus -- Asiens Börsen in Rot -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, Amazon, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
Top News
Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern Goldman Sachs bullish: So hoch könnte der Goldpreis 2026 klettern
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie: Neutral-Bewertung durch UBS AG
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

TUI Aktie

Kaufen
Verkaufen
TUI Aktien-Sparplan
8,01 EUR -0,12 EUR -1,50 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 4,24 Mrd. EUR

KGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN TUAG50

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000TUAG505

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TUIFF

Bernstein Research

TUI Market-Perform

10:06 Uhr
TUI Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
TUI AG
8,01 EUR -0,12 EUR -1,50%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Es sei positiv, dass der Tourismuskonzern stabil genug sei, zu investieren und wieder Dividenden auszuschütten, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend nach dem Kapitalmarkttag. Stabilität alleine sei allerdings kein Argument für eine Neubewertung./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

Zusammenfassung: TUI Market-Perform

Unternehmen:
TUI AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
7,90 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
8,05 €		 Abst. Kursziel*:
-1,91%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
8,01 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,40%
Analyst Name:
Richard J. Clarke 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TUI AG

10:06 TUI Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.12.25 TUI Market-Perform Bernstein Research
10.12.25 TUI Overweight Barclays Capital
10.12.25 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TUI AG

finanzen.net Experten mit Bewertungen Geballte Analystenpower für die TUI-Aktie: So reagieren Experten auf die Zahlen des Reiseriesen Geballte Analystenpower für die TUI-Aktie: So reagieren Experten auf die Zahlen des Reiseriesen
finanzen.net XETRA-Handel MDAX schwächelt zum Start
finanzen.net TUI-Aktie fällt dennoch: Dividende kehrt nach starken Zahlen zurück
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich letztendlich schwächer
finanzen.net TUI Aktie News: TUI am Nachmittag mit KursVerlusten
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags schwächer
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tui schwächelt nach gutem Lauf - Ausblick und Dividende im Blick
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Abschläge
finanzen.net TUI Aktie News: TUI büßt am Mittwochmittag ein
RTE.ie TUI forecasts moderate increase in revenues for 2026
EQS Group EQS-News: TUI Group: Full-year results to 30 September 2025
EQS Group EQS-AFR: TUI AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: TUI delivers strong preliminary FY 2025 results above expectations with underlying EBIT growth of +12.6% exceeding guidance of +9-11% at constant currency
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Mathias Kiep, buy
EQS Group EQS-DD: TUI AG: Helmut Reiner Sebastian Ebel, buy
EQS Group EQS-Adhoc: TUI AG: TUI AG transfers two newbuild slots to TUI Cruises reinforcing its strategic realignment and long-term growth ambitions in the UK and Northern Europe
EQS Group EQS-News: TUI AG: Pre-Close Trading Update
RSS Feed
TUI AG zu myNews hinzufügen