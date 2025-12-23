DAX24.316 +0,1%Est505.742 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,56 -0,2%Nas23.429 +0,5%Bitcoin74.164 -1,4%Euro1,1796 +0,3%Öl62,08 +0,1%Gold4.484 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T TUI TUAG50 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 D-Wave Quantum A3DSV9 RENK RENK73 Infineon 623100 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX stabil -- Asiens Börsen wenig bewegt -- Novo Nordisk erhält US-Zulassung für Wegovy-Tabletten -- Alphabet kauft Intersect -- TUI, DroneShield, Rüstungsaktien, Mercedes-Benz, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck Vorweihnachtliche Zurückhaltung: DAX kommt kaum vom Fleck
Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre Mercedes-Benz-Aktie dennoch tiefer: Rechtsrisiken adé? Millionen-Einigung in der Diesel-Affäre
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger im kommenden Jahr. Hier geht's zur Übersicht.
Kurspause?

TUI-Aktie schwächelt nach 52-Wochen-Hoch: Gewinnmitnahmen bremsen Rekordlauf

23.12.25 10:35 Uhr
TUI-Aktie nach 52-Wochen-Hoch unter Druck: Gewinnmitnahmen bremsen Rally | finanzen.net

Nach dem Sprung auf ein neues 52-Wochen-Hoch kommt die TUI-Aktie zunächst zurück. Anleger realisieren Gewinne, der übergeordnete Aufwärtstrend bleibt jedoch intakt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Barclays plc
5,35 EUR 0,01 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JPMorgan Chase & Co.
274,10 EUR 1,45 EUR 0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
TUI AG
9,33 EUR -0,12 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• TUI-Aktie überschreitet 52-Wochen-Hoch und konsolidiert anschließend
• Starke Geschäftszahlen und Analysten-Updates treiben den Kurs seit Wochen
• Experten sehen trotz Rücksetzer weiteres Aufwärtspotenzial

Wer­bung

Gewinnmitnahmen nach starkem Lauf

Die Aktie des Reisekonzerns TUI hat in den vergangenen Tagen ein deutliches Ausrufezeichen gesetzt. Am Vortag kletterte das Papier um rund 2,7 Prozent auf 9,44 Euro und überwand damit das bisherige 52-Wochen-Hoch.

Am Dienstag zeigt sich jedoch eine Gegenbewegung: Im XETRA-Handel verlieren die Anteilsscheine zeitweise 1,57 Prozent auf 9,30 Euro. Marktteilnehmer werten die Abgaben vor allem als klassische Gewinnmitnahmen nach einer dynamischen Aufwärtsbewegung.

Zahlen und Analysten geben Rückenwind

Auslöser der jüngsten Rally waren vor allem die starken Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025. TUI hatte ein Rekordergebnis im Tagesgeschäft gemeldet und zugleich Fortschritte beim Schuldenabbau sowie die Rückkehr zur Dividendenzahlung in Aussicht gestellt.

Wer­bung

Als Reaktion auf die Zahlen passten mehrere Analysten ihre Einschätzungen an. Häuser wie JPMorgan und Barclays bestätigten ihre positiven Ratings und verwiesen auf robuste Buchungstrends sowie eine solide operative Entwicklung. Auch wenn einzelne Analysten angesichts des starken Vorlaufs zur Vorsicht mahnen, bleibt der Grundton konstruktiv.

Starker Trend trotz kurzer Verschnaufpause

Ungeachtet der aktuellen Schwäche präsentiert sich das technische Gesamtbild weiterhin stabil. Auf Sicht von 30 Tagen liegt die TUI-Aktie mit rund 18 Prozent im Plus. Der Ausbruch über das bisherige Jahreshoch wird am Markt vielfach als positives charttechnisches Signal interpretiert, auch wenn nach schnellen Kursanstiegen häufig Konsolidierungen auftreten.

Moderates Aufwärtspotenzial laut Experten

Laut TipRanks wird die Aktie derzeit von acht Analysten beobachtet. Fünf sprechen eine Kaufempfehlung aus, drei raten zum Halten, Verkaufsempfehlungen liegen nicht vor. Das durchschnittliche Kursziel von 10,39 Euro impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund zehn Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs. Für Anleger könnte die TUI-Aktie damit trotz kurzfristiger Rücksetzer ein Titel mit konstruktivem Chance-Risiko-Profil bleiben.

Wer­bung

Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

In eigener Sache

Übrigens: JPMorgan Chase und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Barclays

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Barclays

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TUI, Dafinchi / Shutterstock.com

Nachrichten zu TUI AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu TUI AG

DatumRatingAnalyst
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
12.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025TUI BuyDeutsche Bank AG
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025TUI OverweightBarclays Capital
10.12.2025TUI OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
11.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI Market-PerformBernstein Research
10.12.2025TUI HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025TUI NeutralUBS AG
12.11.2025TUI Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.02.2025TUI UnderweightBarclays Capital
02.08.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.03.2024TUI UnderweightBarclays Capital
13.02.2024TUI UnderweightBarclays Capital
06.12.2023TUI UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für TUI AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen