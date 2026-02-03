DAX 24.642 -0,6%ESt50 5.976 -0,3%MSCI World 4.522 +0,0%Top 10 Crypto 9,8645 -1,8%Nas 23.255 -1,4%Bitcoin 64.266 +0,4%Euro 1,1814 +0,0%Öl 67,62 -0,3%Gold 5.057 +2,2%
TUI Aktie

TUI Aktien-Sparplan
9,14 EUR +0,08 EUR +0,93 %
STU
Marktkap. 4,74 Mrd. EUR

KGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50

ISIN DE000TUAG505

Symbol TUIFF

JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

09:26 Uhr
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich leicht gesunken sein, während das operative Ergebnis (Ebit) bei einer allerdings niedrigen Vergleichsbasis um 38 Prozent angezogen haben dürfte, schrieb Karan Puri am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht des Reisekonzerns./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com

