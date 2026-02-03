JP Morgan Chase & Co.

TUI Overweight

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich leicht gesunken sein, während das operative Ergebnis (Ebit) bei einer allerdings niedrigen Vergleichsbasis um 38 Prozent angezogen haben dürfte, schrieb Karan Puri am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht des Reisekonzerns./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT

