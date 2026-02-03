TUI Aktie
Marktkap. 4,74 Mrd. EURKGV 6,18 Div. Rendite 1,29%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Umsatz dürfte im ersten Geschäftsquartal im Jahresvergleich leicht gesunken sein, während das operative Ergebnis (Ebit) bei einer allerdings niedrigen Vergleichsbasis um 38 Prozent angezogen haben dürfte, schrieb Karan Puri am Dienstagabend in einem Ausblick auf den Bericht des Reisekonzerns./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: TUI Overweight
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
9,04 €
|Abst. Kursziel*:
49,34%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
9,14 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,64%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|09:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.01.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|14.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|09.01.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|10.12.25
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.