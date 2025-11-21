TUI Aktie
Marktkap. 4,22 Mrd. EURKGV 6,84 Div. Rendite 0,00%
WKN TUAG50
ISIN DE000TUAG505
Symbol TUIFF
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate selbst seien ordentlich gewesen, schrieb Analyst Karan Puri am Mittwoch. Aktuell laufe das Geschäft allerdings durchwachsen./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
|Unternehmen:
TUI AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
13,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
8,52 €
|Abst. Kursziel*:
58,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
8,15 €
|Abst. Kursziel aktuell:
65,64%
|
Analyst Name:
Karan Puri
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TUI AG
|11:46
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11:26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|17.11.25
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|02.08.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.03.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|13.02.24
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|06.12.23
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|29.09.25
|TUI Neutral
|UBS AG