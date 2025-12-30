DAX24.925 +0,2%Est505.936 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,49 -0,7%Nas23.510 +0,5%Bitcoin79.981 -0,2%Euro1,1703 -0,2%Öl61,79 ±0,0%Gold4.487 +0,9%
Performance im Blick

S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Booking-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

06.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Booking gewesen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Booking Holdings
4.559,00 EUR -5,00 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Booking-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Booking-Anteile an diesem Tag 2.179,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,459 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (5.367,37 USD), wäre die Investition nun 2.462,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,29 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Booking zuletzt 171,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Booking und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Analysen zu Booking Holdings

DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
08.08.2019Booking OutperformCowen and Company, LLC
08.08.2019Booking BuyDeutsche Bank AG
08.08.2019Booking OverweightBarclays Capital
21.05.2019Booking BuyNeedham & Company, LLC
19.03.2019Booking Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
22.06.2018Booking HoldThe Benchmark Company
03.04.2017Pricelinecom NeutralMoffettNathanson
31.03.2016Pricelinecom Sector WeightPacific Crest Securities Inc.
10.11.2015Pricelinecom Equal WeightBarclays Capital
06.08.2015Pricelinecom HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
27.03.2012Pricelinecom reduceNomura
11.10.2011Pricelinecom reduceNomura
18.08.2011Pricelinecom reduceNomura
04.06.2010priceline.com "below average"Caris & Company, Inc.

