S&P 500-Wert Booking-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Booking-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Performance im Blick

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Booking gewesen.

Booking-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Booking-Anteile an diesem Tag 2.179,25 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1.000 USD in die Booking-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,459 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.01.2026 gerechnet (5.367,37 USD), wäre die Investition nun 2.462,94 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 146,29 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Booking zuletzt 171,29 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.net