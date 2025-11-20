DAX vor Erhohlung -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Novartis im Fokus

DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,62 +1,3%Nas22.564 +0,6%Bitcoin79.667 +0,6%Euro1,1519 -0,2%Öl63,54 -0,2%Gold4.068 -0,3%
Heute im Fokus
Top News
Mutares-Aktie: Restliche Steyr-Beteiligung verkauft
aktualisiert 20.11.25 08:21 Uhr

eBay bringt Live-Shopping-Funktion nach Deutschland. BNP Paribas erhöht Kapitalpuffer.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt soll die Donnerstagssitzung fester beginnen.

Der DAX sowie der TecDAX werden mit Gewinnen erwartet.

Die starken Quartalszahlen des KI-Chipriesen NVIDIA dürften am Donnerstag auch die Stimmung deutscher Anleger deutlich aufhellen. In den Tagen zuvor hatten Zinssorgen den Leitindex um fast fünf Prozent auf das niedrigste Niveau seit Juni gedrückt, bevor er an der 200-Tage-Linie Halt fand.
Nach den überraschend guten Ergebnissen von NVIDIA zeichnet sich nun eine Erholung ab: Der KI-Boom trieb den Chipkonzern erneut zu einem explosionsartigen Umsatzwachstum - und wichtiger noch, er zerstreute Befürchtungen über eine mögliche Blasenbildung im Technologiesektor. Zuletzt waren sowohl die Ertragskraft als auch die hohen Bewertungen vieler KI-Aktien zunehmend in Zweifel gezogen worden.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



Top Themen

NVIDIA-Aktie zieht an: Gewinn und Umsatz steigen weiter kräftig
