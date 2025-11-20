DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,38 +4,2%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.139 +1,2%Euro1,1520 -0,2%Öl63,76 +0,2%Gold4.046 -0,8%
Anlegerlaune hellt auf: DAX mit Rückenwind dank NVIDIA-Bilanz

20.11.25 09:03 Uhr
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag erholt. Stützend wirken die Zahlen des Chipriesen NVIDIA.

DAX 40
23.162,9 PKT -17,6 PKT -0,08%
Der DAX zieht am Donnerstag zum Start um 0,97 Prozent auf 23.387,42 Punkte an, nachdem er sich zuletzt schwächer präsentiert hatte.

Starke Geschäftszahlen des KI-Konzerns NVIDIA heben auch die Laune der deutschen Anleger am Donnerstag wieder deutlich. Zinssorgen hatten ihn in den vergangenen Handelstagen um fast 5 Prozent auf das tiefste Niveau seit Juni zurückgeworfen. Er stoppte erst im Bereich der exponentiellen 200-Tage-Linie.

Letzte DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

NVIDIA-Wachstum bringt Erholung

Nach den nachbörslich in den USA veröffentlichten NVIDIA-Zahlen zeichnet sich nun eine Erholung ab. Der KI-Boom hat dem Chipkonzern ein explosives Quartalswachstum von 62 Prozent gegenüber dem Vorjahr beschert - und viel wichtiger noch: die Angst vor einer Kursblase an den Börsen zumindest deutlich gemildert. Die Ertragskraft und die Aktienbewertungen des Boomthemas Künstliche Intelligenz waren zuletzt nämlich immer stärker infrage gestellt worden.

Matt Britzman, Analyst der britischen Investmentfirma Hargreaves Lansdown, verglich NVIDIA gar mit Atlas aus der griechischen Mythologie. So wie Atlas den ganzen Himmel gehalten habe, sei es NVIDIA mit den immensen Erwartungen der Anleger gelungen. Britzman lobte zudem einen "Monsterausblick" auf etwa 65 Milliarden Dollar Umsatz im vierten Quartal.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: KenDrysdale / Shutterstock.com, Maksim Kabakou / Shutterstock.com