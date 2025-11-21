APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an...
APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen
Die HYPO NOE Landesbank unterstützt erneut die Kampagne
"Orange the World" der Vereinten Nationen gegen Gewalt an
Frauen und lässt Filialen orange erleuchten.
St. Pölten (APA-ots) - "Jede dritte Frau ab 15 Jahren ist in Österreich
von körperlicher
und/oder sexueller Gewalt betroffen. Mehr als jede vierte Frau erlebt
sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Diese Zahlen sind seit Jahren
unverändert. Umso wichtiger ist es daher für uns als Landesbank,
weiterhin Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen. Denn Frauen
haben das Recht, überall und jederzeit sicher leben zu können.
Deshalb unterstützen wir erneut aus voller Überzeugung die UN-
Kampagne Orange the World und lassen als Zeichen dafür unsere
Filialen in orange erstrahlen", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang
Viehauser.
16 Tage lang leuchten die Monitore in den Filialen der HYPO NOE
Landesbank in Niederösterreich und Wien orange. Die kräftige Farbe
ist das Kennzeichen der Aktion der Vereinten Nationen "Orange the
World", die auf das weiterhin präsente Thema Gewalt an Frauen
aufmerksam machen soll. Die Texte auf den Bildschirmen in den
Filialen, aber auch Posts auf den Social Media Kanälen der Bank
bieten Aufklärung rund um das Thema und zeigen auch das Handzeichen,
mit dem man in Notfällen auf sich aufmerksam machen kann: Start ist
die geöffnete Hand, anschließend wird der Daumen in die Handfläche
gelegt, die Finger umschließen den Daumen und öffnen sich wieder.
Zuletzt wurde ein Fall im Industrieviertel bekannt, wo eine Frau dank
des Handzeichens Hilfe erhielt: Einem Passanten fiel das Handzeichen
auf und schritt ein, wie der Kurier berichtet.
Zwtl.: Über die UN-Kampagne "Orange the World" in Österreich
Zwischen 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an
Frauen, und dem 10. Dezember, dem "Internationalen
Menschenrechtstag, findet jedes Jahr die Kampagne der Vereinten
Nationen gegen Gewalt an Frauen statt. In diesen 16 Tagen werden als
Zeichen gegen Gewalt an Frauen zahlreiche Gebäude orange beleuchtet.
Viele Unternehmen sensibilisieren auch durch Aufklärungsarbeit auf
unterschiedlichen Kanälen für das Thema Gewalt an Frauen.
HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG
Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die
größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist
sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und
spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%
-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die
HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und
Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere
Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche
Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten
mit gesellschaftlichem Mehrwert.
Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick
durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und
somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit
unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE
Landesbank zu den Besten der Branche gehört.
