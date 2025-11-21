DAX23.184 -0,4%Est505.535 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -6,2%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.455 -3,6%Euro1,1548 +0,2%Öl62,58 -1,0%Gold4.054 -0,6%
APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an...

21.11.25 10:04 Uhr

APA ots news: HYPO NOE Filialen leuchten orange als Zeichen gegen Gewalt an Frauen

Die HYPO NOE Landesbank unterstützt erneut die Kampagne

"Orange the World" der Vereinten Nationen gegen Gewalt an

Frauen und lässt Filialen orange erleuchten.

St. Pölten (APA-ots) - "Jede dritte Frau ab 15 Jahren ist in Österreich

von körperlicher

und/oder sexueller Gewalt betroffen. Mehr als jede vierte Frau erlebt

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Diese Zahlen sind seit Jahren

unverändert. Umso wichtiger ist es daher für uns als Landesbank,

weiterhin Aufmerksamkeit für diese Themen zu schaffen. Denn Frauen

haben das Recht, überall und jederzeit sicher leben zu können.

Deshalb unterstützen wir erneut aus voller Überzeugung die UN-

Kampagne Orange the World und lassen als Zeichen dafür unsere

Filialen in orange erstrahlen", erklärt HYPO NOE Vorstand Wolfgang

Viehauser.

16 Tage lang leuchten die Monitore in den Filialen der HYPO NOE

Landesbank in Niederösterreich und Wien orange. Die kräftige Farbe

ist das Kennzeichen der Aktion der Vereinten Nationen "Orange the

World", die auf das weiterhin präsente Thema Gewalt an Frauen

aufmerksam machen soll. Die Texte auf den Bildschirmen in den

Filialen, aber auch Posts auf den Social Media Kanälen der Bank

bieten Aufklärung rund um das Thema und zeigen auch das Handzeichen,

mit dem man in Notfällen auf sich aufmerksam machen kann: Start ist

die geöffnete Hand, anschließend wird der Daumen in die Handfläche

gelegt, die Finger umschließen den Daumen und öffnen sich wieder.

Zuletzt wurde ein Fall im Industrieviertel bekannt, wo eine Frau dank

des Handzeichens Hilfe erhielt: Einem Passanten fiel das Handzeichen

auf und schritt ein, wie der Kurier berichtet.

Zwtl.: Über die UN-Kampagne "Orange the World" in Österreich

Zwischen 25. November, dem "Internationalen Tag gegen Gewalt an

Frauen, und dem 10. Dezember, dem "Internationalen

Menschenrechtstag, findet jedes Jahr die Kampagne der Vereinten

Nationen gegen Gewalt an Frauen statt. In diesen 16 Tagen werden als

Zeichen gegen Gewalt an Frauen zahlreiche Gebäude orange beleuchtet.

Viele Unternehmen sensibilisieren auch durch Aufklärungsarbeit auf

unterschiedlichen Kanälen für das Thema Gewalt an Frauen.

HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG

Die HYPO NOE Landesbank für Niederösterreich und Wien AG ist die

größte und älteste Landesbank Österreichs. Seit über 130 Jahren ist

sie daher verlässliche Geschäftsbank, stabile Landesbank und

spezialisierte Hypothekenbank. Mit dem Land Niederösterreich als 100%

-Eigentümer kann die Landesbank auf eine sichere Basis bauen. Die

HYPO NOE setzt auf Regionalität, Kundinnen- und Kundennähe und

Nachhaltigkeit. Wesentliche Bausteine der Strategie sind der weitere

Ausbau moderner digitaler Services, die persönliche

Beratungskompetenz im Filialnetz und die Finanzierung von Projekten

mit gesellschaftlichem Mehrwert.

Mit dem soliden Emittentenrating 'A' mit "stabilem" Ausblick

durch Standard & Poors zählt das Institut zu den bestbewerteten und

somit sichersten Banken Österreichs. Im Bereich Nachhaltigkeit

unterstreicht der "Prime"-Status von ISS ESG, dass die HYPO NOE

Landesbank zu den Besten der Branche gehört.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service

sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Florian Liehr

Pressesprecher & Leitung Kommunikation HYPO NOE

Tel.: +43 (0)5 90 910-1235

Mobil: +43 (0) 664 88307399

Mail: florian.liehr@hyponoe.at

Web: www.hyponoe.at

FB: www.facebook.com/hypo.noe/

Instagram: www.instagram.com/hypo.noe/

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/5667/aom

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0043 2025-11-21/09:59