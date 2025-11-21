DAX23.119 -0,7%Est505.521 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.495 -3,5%Euro1,1548 +0,2%Öl62,67 -0,8%Gold4.043 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Vertrauenskrise

DroneShield-Aktie weiter unter Druck nach Insiderverkäufen und Führungswechsel

21.11.25 09:03 Uhr
DroneShield-Aktie im Sturzflug: Insiderverkäufe und Führungswechsel belasten weiterhin | finanzen.net

Die DroneShield-Aktie erlebt einen kräftigen Kursrutsch, nachdem das Top-Management zahlreiche Anteile abgestoßen hat. Parallel sorgt ein kommunikativer Patzer für zusätzliche Verunsicherung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
DroneShield Ltd
0,88 EUR -0,04 EUR -4,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• DroneShield-Aktie weiter mit massiven Verlusten
• Insiderverkäufe und Führungswechsel wirken nach
• Kritik an der Bewertung und Glaubwürdigkeit wächst

Wer­bung

Massiver Insider-Verkauf erschüttert Vertrauen

Eine beispiellose Welle von Aktienverkäufen durch das DroneShield-Management hat den Markt nachhaltig erschüttert. Zwischen dem 6. und dem 12. November verkaufte CEO Oleg Vornik eine Vielzahl von Aktien im Millionenwert. Gleichzeitig trennten sich der Chairman Peter James sowie ein weiterer Direktor von einem großen Teil ihrer Aktien. Diese koordinierte Aktion erzeugte massive Verunsicherung - viele Anleger werten sie als deutliches Vertrauenssignal gegen das eigene Unternehmen.

Kommunikationsdesaster bei Auftrag - "Neuer" Deal war altbekannt

Zusätzlich zu dem Insider-Verkauf gab DroneShield einen mutmaßlichen US-Regierungsauftrag im Millionenwert bekannt. Kurz darauf folgte die Richtigstellung: Es handelte sich nicht um ein neues Projekt, sondern um bereits bestehende Verträge, die aufgrund eines "administrativen Fehlers" falsch deklariert wurden. Diese Panne nährt Befürchtungen über mangelnde Transparenz und internes Kontrollversagen - gerade in einer Phase, in der das Management eigentlich positive Signale senden müsste.

Wer­bung

Fundament bleibt stark, Bewertung zunehmend fragwürdig

Operativ kann sich DroneShield weiterhin sehen lassen: Im dritten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 92,9 Millionen AUD, was einem beeindruckenden Plus von über 1.000 Prozent im Jahresvergleich entspricht.

Gleichzeitig treibt das Management den Ausbau der Produktionskapazitäten voran. Doch trotz dieser Wachstumsperspektiven wächst das Misstrauen bei Investoren: Die stark gestiegenen Insider-Verkäufe und das kommunikative Durcheinander dämpfen den Enthusiasmus - insbesondere angesichts einer bereits ambitionierten Bewertung.

So war auch die Stimmung an der Börse am Freitag erneut ernüchternd: Bis Handelsende verlor das Papier kräftige 9,26 Prozent auf 1,715 AUD.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf DroneShield

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf DroneShield

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Droneshield

Nachrichten zu DroneShield Ltd

DatumMeistgelesen
Wer­bung