DAX23.084 -0,8%Est505.513 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,37 -6,3%Nas22.078 -2,2%Bitcoin72.662 -3,3%Euro1,1548 +0,2%Öl62,56 -1,0%Gold4.041 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen BYD-Aktie dennoch unter Druck: China wird 2025 fast 8 Millionen Elektroautos bauen
NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend NIO-Aktie im Rückwärtsgang - Ergebnis-Druck auf den Tesla-Konkurrenten wächst zunehmend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!
Kaufempfehlungen KW 47

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

21.11.25 08:46 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Tipp: Handeln Sie Ihre Aktien jetzt für 0,00 € bei finanzen.net zero! Hier informieren



Aktien Empfehlungen KW 25/47: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com

Platz 15: Microsoft

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: James M. Phelps, Jr / Shutterstock.com

Platz 14: BioNTech

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Thomas Lohnes/Getty Images

Platz 13: voestalpine

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: voestalpine

Platz 12: TUI

Deutsche Bank Research hat TUI auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dafinchi / Shutterstock.com

Wer­bung

Platz 11: Deutsche Bank

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Elpisterra / Shutterstock.com

Platz 10: ams-OSRAM

Das Analysehaus Jefferies hat ams-OSRAM nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ah

Platz 9: SMA Solar

Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: SMA Solar

Platz 8: Rheinmetall

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2240 auf 2385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

Platz 7: DEUTZ

Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von DEUTZ beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: DEUTZ AG

Wer­bung

Platz 6: Alphabet C

Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Naypong / Shutterstock.com

Platz 5: Siemens Energy

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Siemens Energy AG

Platz 4: Thales

Die DZ Bank hat die Einstufung für Thales auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: LCV / Shutterstock.com

Platz 3: NVIDIA

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Katherine Welles / Shutterstock.com

Platz 2: RENK

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Wer­bung

Platz 1: Walmart

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: www.walmart.com

Bildquellen: SP-Photo / Shutterstock.com, Tatiana Popova / Shutterstock.com