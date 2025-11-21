Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: Microsoft
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Microsoft mit einem Kursziel von 675 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 14: BioNTech
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BioNTech mit einem Kursziel von 150 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 13: voestalpine
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.Zur Analyse
Platz 12: TUI
Deutsche Bank Research hat TUI auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 11: Deutsche Bank
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Deutsche Bank mit einem Kursziel von 38,40 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 10: ams-OSRAM
Das Analysehaus Jefferies hat ams-OSRAM nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Franken belassen. Zur Analyse
Platz 9: SMA Solar
Das Analysehaus Jefferies hat SMA Solar von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 39 Euro angehoben. Zur Analyse
Platz 8: Rheinmetall
Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2240 auf 2385 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 7: DEUTZ
Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung von DEUTZ beim Kursziel von 10 Euro mit "Buy" aufgenommen. Zur Analyse
Platz 6: Alphabet C
Die DZ Bank hat die Einstufung für die Alphabet-C-Aktie auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 340 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 5: Siemens Energy
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 4: Thales
Die DZ Bank hat die Einstufung für Thales auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: NVIDIA
Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für NVIDIA nach Quartalszahlen von 240 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 2: RENK
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 1: Walmart
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Zur Analyse
