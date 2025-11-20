DAX 23.279 +0,5%ESt50 5.570 +0,5%MSCI World 4.216 +0,0%Top 10 Crypto 11,02 -9,1%Nas 22.078 -2,2%Bitcoin 72.710 -3,3%Euro 1,1543 +0,1%Öl 62,42 -1,2%Gold 4.034 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Telekom 555750 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX deutlich schwächer erwartet -- Asiens Börsen in Rot -- CTS Eventim bekräftigt Prognose -- Ergebnis-Druck auf NIO wächst zunehmend
Top News
Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse Webinar mit Jürgen Schmitt und Cliff Michel: Top-Aktien - Die 600%-Momentum-Strategie für den Jahresendspurt an der Börse
Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr Heidelberger Druckmaschinen: Nach dem Strohfeuer droht Gefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Walmart Aktie

Kaufen
Verkaufen
Walmart Aktien-Sparplan
92,79 EUR -0,01 EUR -0,01 %
STU
106,92 USD -0,23 USD -0,21 %
nachbörslich
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 695,22 Mrd. EUR

KGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 860853

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US9311421039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol WMT

RBC Capital Markets

Walmart Outperform

08:01 Uhr
Walmart Outperform
Aktie in diesem Artikel
Walmart
92,79 EUR -0,01 EUR -0,01%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb Steven Shemesh in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Einzelhandelsriese habe klargemacht, dass er in der Offensive bleiben und weiter Marktanteile gewinnen wolle./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Walmart Outperform

Unternehmen:
Walmart		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
$ 116,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 107,11		 Abst. Kursziel*:
8,30%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 106,92		 Abst. Kursziel aktuell:
8,49%
Analyst Name:
Steven Shemesh 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 120,60

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Walmart

08:01 Walmart Outperform RBC Capital Markets
20.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
14.11.25 Walmart Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.11.25 Walmart Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu Walmart

dpa-afx Starke Bilanz Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben Walmart-Aktie zieht an: Jahresprognose nach Umsatzplus erneut angehoben
finanzen.net S&P 500 aktuell: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels schwächer
finanzen.net Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones zum Ende des Donnerstagshandels leichter
finanzen.net Walmart Aktie News: Walmart zündet am Donnerstagabend Kursrakete
finanzen.net Handel in New York: S&P 500 zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer
finanzen.net Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag leichter
finanzen.net Schwacher Handel in New York: So performt der S&P 500 aktuell
finanzen.net Schwacher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich schwächer
dpa-afx ROUNDUP: Walmart hebt nach Umsatzplus Jahresprognose erneut an
Benzinga Walmart Warns Tariffs May Still Cause Price Hikes For Everyday Items Despite Some &#39;Relief&#39; On Food Inflation
Benzinga Walmart, Intuit, The Gap, SanDisk And Moderna: Why These 5 Stocks Are On Investors&#39; Radars Today
MotleyFool Why Walmart Stock Popped Today
Benzinga Here&#39;s How Much $100 Invested In Walmart 20 Years Ago Would Be Worth Today
Zacks Walmart Lifts FY26 Outlook on Q3 Earnings & Revenue Beat
Benzinga Nvidia Blackwell Sales Off The Chart, Walmart Earnings Powered By Value-Seeking Consumers
Benzinga Walmart Q3 FY26 Earnings Call Transcript
Benzinga Tech Stocks Fall Despite Nvidia&#39;s Beat, Walmart Jumps 6%: What&#39;s Moving Markets Thursday?
RSS Feed
Walmart zu myNews hinzufügen