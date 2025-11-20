RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb Steven Shemesh in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Einzelhandelsriese habe klargemacht, dass er in der Offensive bleiben und weiter Marktanteile gewinnen wolle./rob/ag/mis

