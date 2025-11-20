Walmart Aktie
Marktkap. 695,22 Mrd. EURKGV 40,81 Div. Rendite 0,85%
WKN 860853
ISIN US9311421039
Symbol WMT
Walmart Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart mit einem Kursziel von 116 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Das dritte Geschäftsquartal biete dem scheidenden Konzernchef Doug McMillon einen starken Abschied, schrieb Steven Shemesh in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Einzelhandelsriese habe klargemacht, dass er in der Offensive bleiben und weiter Marktanteile gewinnen wolle./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 20:03 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Niloo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Walmart Outperform
|Unternehmen:
Walmart
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 116,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 107,11
|Abst. Kursziel*:
8,30%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 106,92
|Abst. Kursziel aktuell:
8,49%
|
Analyst Name:
Steven Shemesh
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 120,60
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Walmart
|08:01
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|14.11.25
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
