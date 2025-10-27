DAX 23.432 +1,2%ESt50 5.609 +1,2%MSCI World 4.311 +1,1%Top 10 Crypto 12,00 -3,7%Nas 22.908 +1,5%Bitcoin 77.042 -2,7%Euro 1,1523 -0,2%Öl 64,17 +0,8%Gold 4.082 +0,1%
Thales Aktie

238,30 EUR +5,90 EUR +2,54 %
STU
220,88 CHF +4,26 CHF +1,97 %
BRX
Marktkap. 49,04 Mrd. EUR

KGV 27,49 Div. Rendite 2,67%
WKN 850842

ISIN FR0000121329

Symbol THLEF

Thales Kaufen

Thales Kaufen
Thales S.A.
238,30 EUR 5,90 EUR 2,54%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thales auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Höhere Verteidigungsausgaben in Europa sowie die steigende Bedeutung von Cybersicherheitslösungen und die anhaltende Nachfrage nach Luftfahrttechnik sollten sich positiv auf die zukünftige operative Entwicklung auswirken, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfe sich der Wachstumskurs fortsetzen./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:24 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Thales Kaufen

Unternehmen:
Thales S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
238,30 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
238,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Thales S.A.

16:26 Thales Kaufen DZ BANK
04.09.19 Thales kaufen DZ BANK
06.06.13 Thales kaufen Deutsche Bank AG
04.03.13 Thales kaufen J.P. Morgan
04.03.13 Thales halten Société Générale Group S.A. (SG)
mehr Analysen

Nachrichten zu Thales S.A.

TraderFox Airbus, Thales und Leonardo: Europas Antwort auf Elon Musks Starlink nimmt Gestalt an!
dpa-afx Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäft bündeln - Aktien gefragt
dpa-afx ROUNDUP: Airbus, Leonardo und Thales wollen Raumfahrtgeschäfte bündeln
Dow Jones Airbus, Leonardo und Thales gründen Weltraum-Joint-Venture
finanzen.net Gespräche über Satelliten-Venture zwischen Airbus, Thales und Leonardo stocken - So reagieren die Aktien
wikifolio Inside UMBRELLA powered by wikifolio - der Podcast mit Richard Dobetsberger
TraderFox Frankreich will seinen Verteidigungsetat auf 64 Mrd. Euro bis 2027 steigern. Wie Thales profitiert!
TraderFox Europäische Raumfahrtallianz gegen Starlink: Airbus, Thales und Leonardo schmieden Pläne
Financial Times Airbus, Leonardo and Thales strike space deal to rival Musk’s SpaceX
Benzinga Elon Musk's Starlink Too Risky? Thales Cautions Governments Against Dependence On Private Satellite Constellations
Financial Times Thales challenges European governments on defence pledges
Financial Times Thales Alenia Space wins €862mn deal for Europe’s first lunar cargo vehicle
Financial Times Thales denies allegations by UK and French agencies over suspected bribery
