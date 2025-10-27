DZ BANK

Thales Kaufen

16:26 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thales auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Höhere Verteidigungsausgaben in Europa sowie die steigende Bedeutung von Cybersicherheitslösungen und die anhaltende Nachfrage nach Luftfahrttechnik sollten sich positiv auf die zukünftige operative Entwicklung auswirken, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfe sich der Wachstumskurs fortsetzen./niw/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:24 / MESZ

