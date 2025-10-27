Thales Aktie
Marktkap. 49,04 Mrd. EURKGV 27,49 Div. Rendite 2,67%
WKN 850842
ISIN FR0000121329
Symbol THLEF
Thales Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thales auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 300 Euro belassen. Höhere Verteidigungsausgaben in Europa sowie die steigende Bedeutung von Cybersicherheitslösungen und die anhaltende Nachfrage nach Luftfahrttechnik sollten sich positiv auf die zukünftige operative Entwicklung auswirken, schrieb Robert Czerwensky in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürfe sich der Wachstumskurs fortsetzen./niw/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 13:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2025 / 15:24 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Thales Kaufen
|Unternehmen:
Thales S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
238,30 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
238,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Thales S.A.
|16:26
|Thales Kaufen
|DZ BANK
|04.09.19
|Thales kaufen
|DZ BANK
|06.06.13
|Thales kaufen
|Deutsche Bank AG
|04.03.13
|Thales kaufen
|J.P. Morgan
|04.03.13
|Thales halten
|Société Générale Group S.A. (SG)
