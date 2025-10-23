Airbus, Leonardo und Thales gründen Weltraum-Joint-Venture

DOW JONES--Die Luft- und Raumfahrtkonzerne Airbus, Leonardo und Thales wollen ein neues europäisches Weltraum- und Satellitenunternehmen gründen. Zu diesem Zweck haben die drei Konzerne eine Absichtserklärung zur Fusionierung ihrer jeweiligen Aktivitäten in diesem Bereich unterzeichnet. Damit solle die strategische Autonomie Europas in der Raumfahrt gestärkt werden, teilten sie gemeinsam mit. Das neue Unternehmen, das 2027 seinen Betrieb aufnehmen soll, werde "als zuverlässiger Partner für die Entwicklung und Umsetzung nationaler, souveräner Raumfahrtprogramme" dienen.

Laut der Mitteilung wird der europäische Airbus-Konzern die Geschäftsbereiche Space Systems und Space Digital aus der Sparte Airbus Defence and Space in das neue Unternehmen einbringen. Leonardo aus Italien steuert seine Space-Division bei, einschließlich der Beteiligung am Raumfahrttechnikunternehmen Telespazio sowie an dem Joint Venture Thales Alenia Space, das Satelliten herstellt. Der französische Thales-Konzern wird seine Anteile an Thales Alenia Space, Telespazio und dem Optikhersteller Thales Seso einbringen.

Airbus wird der Mitteilung zufolge 35 Prozent am fusionierten Unternehmens halten, Leonardo und Thales jeweils 32,5 Prozent.

Den Angaben zufolge wird das neue Unternehmen europaweit rund 25.000 Mitarbeiter beschäftigen und auf Pro-forma-Basis einen Jahresumsatz von ca. 6,5 Milliarden Euro erzielen. Der Auftragsbestand werde höher sein, als der für die nächsten drei Jahre erwartete Umsatz, hieß es.

Im Februar hatte Airbus bestätigt, mit Thales und Leonardo über verschiedene Szenarien zur Konsolidierung und Stärkung des europäischen Raumfahrtsektors zu sprechen. Ein Joint Venture aller drei Konzerne verschafft ihnen eine bessere Wettbewerbsposition gegenüber Unternehmen wie Spacek von Elon Musk .

