Der tags zuvor schwächere DAX dürfte am Donnerstag abermals auf der Stelle treten. Dabei haben Anleger die Zahlen eines Schwergewichts im Blick.

Der deutsche Leitindex hat die Sitzung am heutigen Donnerstag mit einem marginalen Plus von 0,21 Prozent auf 24.202,78 Punkte eröffnet. Aktuell fällt das Börsenbarometer wieder leicht, doch noch bewegt sich alles in einer engen Range.

Es gilt nun die runde 24.000-Punkte-Marke zu verteidigen, die der DAX noch am Freitag klar unterschritten hatte.

Keine weiteren Rekorde in Sicht

Erst am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Einheiten in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis war.

US-Börsen mit schwachen Vorgaben

An der Wall Street ging es am Mittwoch für die wichtigsten US-Indizes nach dem europäischen Handelsende zeitweise noch deutlich abwärts. Letztlich blieb ein klares Minus stehen. Insgesamt drehten sie damit knapp vor ihren Rekorden vom Monatsanfang wieder ab.

SAP: DAX-Schwergewicht mit Zahlen

Am deutschen Markt dürfte SAP SAP SE nach dem Quartalsbericht, der nach US-Börsenschluss veröffentlicht wurde, die Hauptrolle spielen. SAP wurde wegen der aktuell zurückhaltenderen Kunden vorsichtiger bei seinen Zielen für das Jahreswachstum. Die in den USA gehandelten SAP-Anteile gaben nachbörslich vier Prozent nach

Jefferies-Analyst Charles Brennan machte in der Telefonkonferenz allerdings eine bessere Stimmung aus als nach dem zweiten Quartal. Dies gelte insbesondere für den Current Cloud Backlog, also die vertraglich zugesicherten Clouderlöse in den kommenden 12 Monaten.

