Heute im Fokus
'Shutdown' bleibt bestehen: DAX fester - Rekordhoch im Blick -- Hannover Rück kündigt höhere Dividende an -- Tesla, Alibaba, BYD, D-Wave, DroneShield, Plug Power, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
OpenAI sorgt für nächste Kursexplosion durch Milliardendeal: AMD-Aktie hebt ab OpenAI sorgt für nächste Kursexplosion durch Milliardendeal: AMD-Aktie hebt ab
Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu Volatiler Wochenstart: DAX legt nach anfänglicher Verschnaufpause wieder etwas zu
Deal vor dem Aus?

Gespräche über Satelliten-Venture zwischen Airbus, Thales und Leonardo stocken - So reagieren die Aktien

06.10.25 13:02 Uhr
Satelliten-Bündnis vor dem Aus? Mega-Projekt von Airbus, Thales und Leonardo wackelt - Aktien unter Druck | finanzen.net

Die großen Hoffnungen auf ein europäisches Satellitenbündnis aus Airbus, Thales und Leonardo bekommen einen Dämpfer. Anleger reagieren enttäuscht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
201,15 EUR -1,70 EUR -0,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Leonardo S.p.a.
56,00 EUR 0,06 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Thales S.A.
263,30 EUR -8,10 EUR -2,98%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Verhandlungen über gemeinsame Satellitenfirma zwischen Airbus, Thales und Leonardo geraten ins Stocken
• Streit über Eigentumsanteile verzögert Zusammenschluss
• Ziel: Europäischer Gegenspieler zu SpaceX - doch der Vorsprung wächst

1,11 Prozent auf 201,30 Euro verliert die Airbus-Aktie im XETRA-Handel, für Titel von Thales geht es in Frankreich deutliche 2,55 Prozent auf 264,10 Euro abwärts, während Leonardo-Titel in Italien hingegen zeitweise 0,22 Prozent auf 55,92 Euro zulegen. Hintergrund der überwiegenden Abschläge ist ein Pressebericht.

Stocken die Kooperationsverhandlungen?

Wie die französische Zeitung "La Tribune" berichtet, sind die Gespräche zwischen den Unternehmen ins Stocken geraten. Konkret verhandeln die Beteiligten derzeit über eine Fusion des Satellitengeschäfts von Airbus und des Konkurrenten Thales Alenia Space. Demnach seien es die Eigentümer von Thales Alenia Space, der Rüstungskonzern Thales und sein Mitwettbewerber Leonardo, gewesen, die in letzter Minute für Verzögerungen gesorgt und um einen Aufschub der Pläne gebeten hätten.

Dabei sei es darum gegangen, welchen Anteil die Partner an dem fusionierten Unternehmen hätten.

Lücke zu SpaceX wird immer größer

Die Dreiergespräche hatten zum Ziel, einen potenziell wettbewerbsfähigen, europäischen Konkurrenten für den US-Konzern SpaceX zu schaffen, der im Bereich Satellitenprodukt derzeit die Marktführung inne hat. Seit Monaten laufen die Verhandlungen zwischen den europäischen Unternehmen, sind nun aber ins Stocken geraten.

Ob der geplante Zusammenschluss nun sogar noch scheitern kann, bleibt offen. Ein Airbus-Sprecher sagte dem Handelsblatt zufolge: "Die Gespräche mit unseren Partnern gehen weiter und sind vertraulich".

Redaktion finanzen.net

