Airbus-Aktie unbeeidruckt: JPMorgan hebt Kursziel an
Die US-Bank hebt das Kursziel für Airbus an und sieht Potenzial in der aktuellen Branchenentwicklung. Analysten erwarten spannende Entwicklungen für die kommenden Jahre.
Werte in diesem Artikel
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Airbus steht bereits auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan. Perry erwartet 2026 mehr Dynamik bei den Auslieferungen.
Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise unbewegt bei 195,32 Euro.
/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
Weitere Airbus News
Bildquellen: Airbus Group, Airbus
Nachrichten zu Airbus SE
Analysen zu Airbus SE
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.2025
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
|08.12.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|05.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|08:01
|Airbus SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|08.12.2025
|Airbus SE Overweight
|Barclays Capital
|08.12.2025
|Airbus SE Kaufen
|DZ BANK
|05.12.2025
|Airbus SE Outperform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.10.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|03.07.2025
|Airbus SE Neutral
|UBS AG
|19.06.2025
|Airbus SE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.2024
|Airbus SE (ex EADS) Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus SE nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen