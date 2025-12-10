DAX24.098 -0,3%Est505.710 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,57 -2,2%Nas23.576 +0,1%Bitcoin79.512 -0,3%Euro1,1657 +0,2%Öl61,94 -0,3%Gold4.200 -0,2%
Vor Fed-Zinsentscheid: DAX stabil -- Asiens Börsen uneins -- GameStop-Zahlen enttäuschen -- Rüstungsaktien, Microsoft, Amazon, TUI, TSMC, Delivery Hero im Fokus
Analystenmeinung

Airbus-Aktie unbeeidruckt: JPMorgan hebt Kursziel an

10.12.25 09:31 Uhr
Die US-Bank hebt das Kursziel für Airbus an und sieht Potenzial in der aktuellen Branchenentwicklung. Analysten erwarten spannende Entwicklungen für die kommenden Jahre.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
194,74 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Airbus von 240 auf 255 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. David Perry sieht die jüngste Branchenrotation heraus aus den zuvor so starken zivilen Luftfahrt-, aber vor allem Rüstungswerten als Einstiegschance. Die fundamentale Ausgangslage bleibe enorm stark, schrieb er in seinem Ausblick vom Dienstagabend. Perry erwartet in beiden Sektoren in den kommenden fünf Jahren Ergebnissteigerungen zwischen 15 und 20 Prozent. MTU, Leonardo und Babcock drückte er den Stempel "Positive Catalyst Watch" auf, rechnet also kurzfristig mit positiven Treibern. Airbus steht bereits auf der "Analyst Focus List" mit den insgesamt besten Anlageideen von JPMorgan. Perry erwartet 2026 mehr Dynamik bei den Auslieferungen.

Im XETRA-Handel notiert die Airbus-Aktie zeitweise unbewegt bei 195,32 Euro.

/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

