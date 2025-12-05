Airbus-Aktie dennoch fester: Flugzeugbauer muss im Dezember noch 133 Flugzeuge ausliefern
Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus Airbus hat wegen der bekannt gewordenen Mängel an Rumpfteilen im November noch nicht zum Jahresendspurt ansetzen können.
Werte in diesem Artikel
Im abgelaufenen Monat übergab der DAX-Konzern 72 Verkehrsflugzeuge an seine Kunden und damit sechs weniger als im Oktober, wie er am Freitag in Toulouse mitteilte. Vorstandschef Guillaume Faury hatte wegen der Mängel jüngste sein Auslieferungsziel für das laufende Jahr von 820 auf 790 Maschinen gekappt. Selbst um diese Marke zu erreichen, muss (Airbus SE im Dezember noch 133 Jets an Kunden übergeben.
Wegen Mängeln an Rumpfteilen eines Zulieferers muss Airbus dem Vernehmen nach mehr als 600 Flugzeuge überprüfen. Der Großteil dieser Maschinen ist noch nicht bei den Kunden, sodass die Inspektionen die Auslieferungen verzögern. Unterdessen holte der Hersteller im November Bestellungen über 75 neue Flugzeuge herein. Stornierungen gab es nicht.
Die Airbus-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 0,66 Prozent auf 198,38 Euro.
TOULOUSE (dpa-AFX)
