Airbus liefert im November 72 Flugzeuge aus - Jahresziel noch weit weg

05.12.25 09:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
198,42 EUR 0,46 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im November 72 Flugzeuge ausgeliefert und ist damit von seinem kürzlich gesenkten Jahresziel von 790 ausgelieferte Maschinen noch weit entfernt. Seit Jahresbeginn hat der Hersteller 657 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, wie er nun mitteilte. Airbus muss im Dezember damit noch 133 Auslieferungen schaffen, um ihr selbst gestecktes Ziel zu erfüllen.

Airbus kämpft mit Qualitätsprobleme am Rumpf einiger ihrer A320-Maschinen. Erst vor wenigen Tagen war das Lieferziel für 2025 deshalb um 30 Flugzeuge gekappt worden. Airbus buchte im November 75 Flugzeugbestellungen brutto, im bisherigen Jahresverlauf sind somit insgesamt 797 Bestellungen eingegangen. Aufträge für 97 Flugzeuge wurden storniert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/flf

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 03:06 ET (08:06 GMT)

Analysen zu Airbus SE

04.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
03.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025Airbus SE BuyDeutsche Bank AG
03.12.2025Airbus SE OverweightBarclays Capital
03.12.2025Airbus SE OutperformRBC Capital Markets
03.12.2025Airbus SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
30.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.10.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
03.07.2025Airbus SE NeutralUBS AG
19.06.2025Airbus SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.10.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.09.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2024Airbus SE (ex EADS) SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

