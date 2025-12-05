Airbus liefert im November 72 Flugzeuge aus - Jahresziel noch weit weg
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Der Flugzeugbauer Airbus hat im November 72 Flugzeuge ausgeliefert und ist damit von seinem kürzlich gesenkten Jahresziel von 790 ausgelieferte Maschinen noch weit entfernt. Seit Jahresbeginn hat der Hersteller 657 Verkehrsflugzeuge an Kunden übergeben, wie er nun mitteilte. Airbus muss im Dezember damit noch 133 Auslieferungen schaffen, um ihr selbst gestecktes Ziel zu erfüllen.
Airbus kämpft mit Qualitätsprobleme am Rumpf einiger ihrer A320-Maschinen. Erst vor wenigen Tagen war das Lieferziel für 2025 deshalb um 30 Flugzeuge gekappt worden. Airbus buchte im November 75 Flugzeugbestellungen brutto, im bisherigen Jahresverlauf sind somit insgesamt 797 Bestellungen eingegangen. Aufträge für 97 Flugzeuge wurden storniert.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/rio/flf
(END) Dow Jones Newswires
December 05, 2025 03:06 ET (08:06 GMT)
