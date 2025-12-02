DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.403 +0,4%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 80.083 +1,9%Euro 1,1670 +0,4%Öl 62,80 +0,7%Gold 4.205 +0,0%
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Alphabet A (ex Google) A14Y6F
Heute im Fokus
DAX schließt wenig bewegt -- US-Börsen schließt im Plus -- HUGO BOSS enttäuscht-- Siemens Energy, Airbus, BioNTech, CureVac, Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Top News
Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert Vor Schließung seines Hedgefonds: So hat Big Short-Investor Michael Burry im dritten Quartal 2025 investiert
Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX Aktien von Aumovio und TKMS rücken in den MDAX auf - Auch Neuzugang im TecDAX
Airbus Aktie

199,08 EUR +7,86 EUR +4,11 %
STU
197,64 EUR +6,48 EUR +3,39 %
GVIE
Marktkap. 152,02 Mrd. EUR

KGV 28,89 Div. Rendite 1,29%
WKN 938914

ISIN NL0000235190

Symbol EADSF

Barclays Capital

Airbus SE Overweight

21:21 Uhr
Airbus SE Overweight
Airbus SE
199,08 EUR 7,86 EUR 4,11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Airbus nach der Senkung des Auslieferungsziels für 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Das sei keine Tragödie, schrieb Milene Kerner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Kurzfristig blieben zwar Risiken. Die starke Nachfrage nach Flugzeugen und die bestätigten Finanzziele legten aber nahe, dass es nur ein kurzfristiger Rückschlag sei./rob/mis/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 17:50 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Airbus Overweight

Unternehmen:
Airbus SE		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
220,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
197,64 €		 Abst. Kursziel*:
11,31%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
199,08 €		 Abst. Kursziel aktuell:
10,51%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
232,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Airbus SE

21:21 Airbus Overweight Barclays Capital
18:06 Airbus Outperform RBC Capital Markets
14:26 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:56 Airbus Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:36 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Airbus SE

dpa-afx Diverse Probleme Airbus-Aktie aber fest: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert Airbus-Aktie aber fest: Auslieferungsziel für 2025 gekappt - Finanzziele unverändert
finanzen.net Schwacher Handel: DAX fällt letztendlich
finanzen.net Handel in Paris: CAC 40 verbucht schlussendlich Gewinne
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Zuschläge
finanzen.net Optimismus in Europa: STOXX 50 schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Airbus SE Aktie News: Airbus SE am Mittwochnachmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der DAX aktuell
finanzen.net Verluste in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt
Benzinga Airbus Cuts 2025 Delivery Target After A320 Fuselage Issue
Zacks Airbus Reduces 2025 Delivery Target: Is Your Aerospace ETF Still Safe?
MotleyFool Why Is Airbus Stock Up Today?
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
Business Times Airbus cuts 2025 delivery target after issues with top-selling jet
Financial Times Airbus cuts delivery target after problems with A320 aircraft
EQS Group EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus updates 2025 commercial aircraft delivery target, maintains financial guidance
BBC Airbus to inspect some planes over 'quality issue' with panels
