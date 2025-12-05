DAX24.009 +0,5%Est505.737 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,29 -2,5%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.362 -1,0%Euro1,1651 ±0,0%Öl63,36 ±-0,0%Gold4.224 +0,4%
DAX um 24.000 Punkte -- Asiens Börsen uneinheitlich -- HPE: Gewinn und Umsatz wachsen moderat -- Airbus hadert mit Auslieferungsziel -- Vulcan Energy, Stahlwerte, Rheinmetall, RENK & Co. im Fokus
Analysten sorgen am Freitag für Bewegung am Markt. Im Visier der Experten: Die 2025 exzellent gelaufenen Aktien der Rüstungskonzerne.

Deutsche Rüstungswerte driften am Freitagmorgen deutlich auseinander. Während RENK auf XETRA zeitweise stark um 3,12 Prozent zulegen auf 51,00 Euro, rutschen HENSOLDT ab um 1,09 Prozent auf 68,30 Euro. Rheinmetall verlieren zeitweise 0,88 Prozent auf 1.527 Euro.

Analyst Benjamin Heelan von der Bank of America (BofA) sieht in der jüngsten Kurskorrektur im Zuge neuer Verhandlungen um ein Ukraine-Kriegsende zwar langfristig eine Chance. Er ordnete seine Präferenzen aber neu. Die Aktien des Panzergetriebeherstellers Renk als schwächsten Branchenwert der vergangenen sechs Monate empfahl er mit einem Kursziel von 60,50 Euro zum Kauf. Er vollzog damit eine Kehrtwende nach bisher negativer Einstufung.

Beim Sensor-Spezialisten Hensoldt strich er derweil seine Empfehlung bei deutlich gekapptem Kursziel von 77 Euro. Rheinmetall bleibt Heelan gewogen, nahm aber auch hier sein Kursziel etwas zurück auf 2.215 Euro.

Papiere des Triebwerkbauers MTU (MTU Aero Engines) waren ebenfalls stark mit vorbörslich 354 Euro. Hier setzte Heelan ein Ziel von 410 Euro an und riet ebenfalls zum Kauf.

TKMS thyssenkrupp Marine Systems sieht er mit Kursziel 55,70 Euro skeptisch und votiert mit "Underperform". Die TKMS-Aktie legt auf XETRA unterdessen um 0,90 Prozent auf 67,60 Euro zu.

FRANKFURT (dpa-AFX)

