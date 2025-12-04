BP-Aktie: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak
Der britische Energiekonzern BP führt einem Zeitungsbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts Castrol an der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak für mehr als 8 Milliarden US-Dollar.
Werte in diesem Artikel
Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.
BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.
Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/sha/ros
(END) Dow Jones Newswires
December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)
DOW JONES
Jeff Whyte / Shutterstock.com, M DOGAN / Shutterstock.com
