NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Biraj Borkhataria erwartet in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Nettogewinn in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar, was etwas über dem vom Ölkonzern errechneten Analystenkonsens liege. Er merkte an, BP habe im Jahr 2025 bisher etwas schlechter abgeschnitten als vergleichbare Unternehmen. In den letzten Wochen hätten die Briten aber eher Schritt gehalten./rob/tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
5,00 £
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
4,42 £
|Abst. Kursziel*:
13,12%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
4,42 £
|Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
|
Analyst Name:
Biraj Borkhataria
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
