DAX 24.050 -0,3%ESt50 5.683 -0,3%MSCI World 4.380 +0,0%Top 10 Crypto 15,07 +0,5%Nas 23.581 -1,6%Bitcoin 95.054 +1,7%Euro 1,1558 -0,1%Öl 65,01 +0,5%Gold 4.030 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Apple 865985 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 adidas A1EWWW
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX tiefer -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple meldet mehr Umsatz und Gewinn -- Coinbase schlägt Erwartungen -- D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix, Reddit im Fokus
Top News
Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt Tesla-Aktie: Neues Model Y mit 800 km Reichweite in China enthüllt
Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck Ölüberschuss voraus: IEA, Goldman Sachs und JPMorgan rechnen in 2026 mit Preisdruck
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
5,02 EUR -0,04 EUR -0,87 %
STU
4,42 GBP -0,05 GBP -1,21 %
LSE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 78,27 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

13:16 Uhr
BP Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,02 EUR -0,04 EUR -0,87%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP vor Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Biraj Borkhataria erwartet in einer am Freitag vorliegenden Studie einen Nettogewinn in Höhe von 2,1 Milliarden US-Dollar, was etwas über dem vom Ölkonzern errechneten Analystenkonsens liege. Er merkte an, BP habe im Jahr 2025 bisher etwas schlechter abgeschnitten als vergleichbare Unternehmen. In den letzten Wochen hätten die Briten aber eher Schritt gehalten./rob/tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2025 / 06:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,42 £		 Abst. Kursziel*:
13,12%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
4,42 £		 Abst. Kursziel aktuell:
13,01%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

13:16 BP Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 BP Neutral UBS AG
14.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 mit Abgaben
finanzen.net BP Aktie News: BP am Donnerstagmittag mit positiven Vorzeichen
finanzen.net BP Aktie News: BP am Vormittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Börse Europa in Rot: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten
finanzen.net BP Aktie News: BP gewinnt am Mittwochnachmittag an Boden
finanzen.net Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags in der Verlustzone
finanzen.net Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 verbucht am Mittag Zuschläge
finanzen.net FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BP-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Zacks What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About BP (BP) Q3 Earnings
Zacks BP (BP) Stock Moves 2.15%: What You Should Know
Zacks Oceaneering Secures Caspian RLWI Contract From BP Exploration
Zacks Zacks Industry Outlook Highlights Exxon Mobil, Chevron and BP
Zacks BP (BP) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
Benzinga P/E Ratio Insights for BP
Zacks BP p.l.c. (BP) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
Zacks The Zacks Analyst Blog Highlights BP, Cheniere Energy, Archrock and TechnipFMC
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen