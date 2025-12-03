DAX23.738 +0,1%Est505.702 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,40 +2,2%Nas23.414 +0,6%Bitcoin79.887 +1,7%Euro1,1663 +0,3%Öl63,11 +1,2%Gold4.227 +0,5%
Erwartungen der Experten

Ausblick: Hewlett Packard Enterprise präsentiert Quartalsergebnisse

03.12.25 15:01 Uhr
NYSE-Wert HPE-Aktie im Fokus: Das erwarten Analysten von den Quartalsergebnissen von Hewlett Packard Enterprise | finanzen.net

Hewlett Packard Enterprise legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hewlett Packard Enterprise Co.
18,79 EUR -0,04 EUR -0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Hewlett Packard Enterprise öffnet am 04.12.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 17 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,579 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 41,52 Prozent verringert. Damals waren 0,990 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 8,48 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 9,90 Milliarden USD aus.

Insgesamt erwarten 18 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,89 USD je Aktie, gegenüber 1,93 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 17 Analysten durchschnittlich auf 34,52 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 30,07 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Hewlett Packard Enterprise Co.

DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
DatumRatingAnalyst
29.01.2018Hewlett Packard Enterprise BuyDeutsche Bank AG
24.02.2017Hewlett Packard Enterprise Market PerformBMO Capital Markets
05.12.2016Hewlett Packard Enterprise BuyGabelli & Co
19.10.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
08.09.2016Hewlett Packard Enterprise BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
28.08.2019Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
08.08.2019Hewlett Packard Enterprise Equal WeightBarclays Capital
06.12.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
14.06.2018Hewlett Packard Enterprise HoldPivotal Research Group
23.02.2018Hewlett Packard Enterprise HoldMaxim Group
DatumRatingAnalyst
12.03.2019Hewlett Packard Enterprise SellUBS AG
01.09.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
10.05.2017Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital
05.11.2015Hewlett Packard Enterprise UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Hewlett Packard Enterprise Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen