S&P 500-Papier Hewlett Packard Enterprise-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hewlett Packard Enterprise von vor einem Jahr eingefahren

06.01.26 16:00 Uhr

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hewlett Packard Enterprise-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Hewlett Packard Enterprise-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 22,85 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hewlett Packard Enterprise-Aktie investiert, befänden sich nun 4,376 Hewlett Packard Enterprise-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 05.01.2026 auf 24,13 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105,60 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 5,60 Prozent. Am Markt war Hewlett Packard Enterprise jüngst 32,20 Mrd. USD wert. Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden. Redaktion finanzen.net

