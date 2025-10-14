DAX24.176 -0,9%Est505.527 -0,7%MSCI World4.277 -0,2%Top 10 Crypto15,44 -3,2%Nas22.695 +2,2%Bitcoin96.820 -2,8%Euro1,1557 -0,1%Öl61,94 -2,3%Gold4.143 +0,8%
Mehr als gedacht

BP-Aktie dennoch verlustreich: Anstieg bei Produktion und Raffineriemargen erwartet

14.10.25 09:38 Uhr
BP-Aktie trotzdem mit Verlusten: Ölproduktion und Raffineriemargen wohl gestiegen | finanzen.net

BP hat im dritten Quartal dank einer höheren Gasproduktion voraussichtlich mehr gefördert als ursprünglich erwartet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
4,78 EUR -0,09 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie der Ölkonzern mitteilte, geht er statt eines leichten Rückgangs nun von einem Anstieg der Fördermenge im Vergleich zum Vorquartal aus. Zudem rechnet BP in der Products-Division mit höherem realisierten operativen Überschuss von 300 bis 400 Millionen US-Dollar.

Wer­bung

Die Ergebnisse für das dritte Quartal wird BP am 4. November veröffentlichen.

BP-Aktien fallen am Dienstag in London zeitweise um 1,56 Prozent auf 4,154 GBP.

DOW JONES

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BP plc (British Petrol)

DatumRatingAnalyst
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BP NeutralUBS AG
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.09.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
25.09.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025BP BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025BP BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.08.2025BP KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
03.10.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.09.2025BP NeutralUBS AG
28.08.2025BP Sector PerformRBC Capital Markets
28.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025BP NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
27.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP VerkaufenDZ BANK
11.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.02.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2025BP UnderweightJP Morgan Chase & Co.

