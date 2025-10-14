Mehr als gedacht

BP hat im dritten Quartal dank einer höheren Gasproduktion voraussichtlich mehr gefördert als ursprünglich erwartet.

Wie der Ölkonzern mitteilte, geht er statt eines leichten Rückgangs nun von einem Anstieg der Fördermenge im Vergleich zum Vorquartal aus. Zudem rechnet BP in der Products-Division mit höherem realisierten operativen Überschuss von 300 bis 400 Millionen US-Dollar.

Wer­bung Wer­bung

Die Ergebnisse für das dritte Quartal wird BP am 4. November veröffentlichen.

BP-Aktien fallen am Dienstag in London zeitweise um 1,56 Prozent auf 4,154 GBP.

DOW JONES