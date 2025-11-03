DAX 23.919 -0,9%ESt50 5.655 -0,4%MSCI World 4.368 -0,6%Top 10 Crypto 14,29 +0,6%Nas 23.633 -0,9%Bitcoin 91.171 -1,4%Euro 1,1482 -0,3%Öl 64,46 -0,6%Gold 3.951 -1,3%
BP Aktie

Marktkap. 77,36 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

RBC Capital Markets

BP Sector Perform

15:41 Uhr
BP Sector Perform
BP plc (British Petrol)
5,09 EUR 0,03 EUR 0,61%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Der Überschuss und der im operativen Geschäft erwirtschafteten Cashflow (CFFO) vor Kapitalkosten hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Biraj Borkhataria in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 02:52 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SeanPavonePhoto / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Sector Perform

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
5,00 £
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
4,53 £		 Abst. Kursziel*:
10,35%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
4,48 £		 Abst. Kursziel aktuell:
11,71%
Analyst Name:
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

15:41 BP Sector Perform RBC Capital Markets
10:56 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Besser als erwartet BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben BP-Aktie höher: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben
finanzen.net Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 fällt
finanzen.net Handel in Europa: STOXX 50 fällt am Dienstagnachmittag
finanzen.net Schwacher Handel: So performt der STOXX 50 am Mittag
finanzen.net BP Aktie News: BP am Dienstagmittag mit Verlusten
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence
dpa-afx Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf
finanzen.net FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt zum Start ab
Business Times BP profit beats expectations, helped by refining margins
Financial Times BP boss says lower oil prices will not derail oil major’s turnaround efforts
Benzinga BP Unlocks $1.5 Billion As It Accelerates $20 Billion Asset Sale Goal
Zacks What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About BP (BP) Q3 Earnings
Zacks BP (BP) Stock Moves 2.15%: What You Should Know
Zacks Oceaneering Secures Caspian RLWI Contract From BP Exploration
