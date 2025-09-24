DAX 23.600 -0,3%ESt50 5.456 -0,2%Top 10 Crypto 15,41 -1,4%Dow 46.121 -0,4%Nas 22.498 -0,3%Bitcoin 95.278 -1,3%Euro 1,1736 +0,0%Öl 68,90 -0,3%Gold 3.753 +0,5%
BP Aktie

BP Aktien-Sparplan
5,00 EUR ±0,00 EUR +0,03 %
STU
4,37 GBP -0,01 GBP -0,27 %
LSE
Marktkap. 76,52 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517

ISIN GB0007980591

Symbol BPAQF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

BP Buy

08:56 Uhr
BP Buy
BP plc (British Petrol)
5,00 EUR 0,00 EUR 0,03%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP von 500 auf 490 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henry Tarr schraubte seine Erwartungen für die Ölpreise in seiner am Donnerstag vorliegenden Branchenanalyse angesichts schwächerer Wirtschaftsaussichten zurück. Seine Ergebniserwartungen an die Konzerne sinken für 2026 im Schnitt um 6 Prozent. BP gehört aber neben Repsol und Shell weiter zu Tarrs Favoriten./ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BP Buy

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
4,38 £		 Abst. Kursziel*:
11,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
4,37 £		 Abst. Kursziel aktuell:
12,08%
Analyst Name:
Henry Tarr 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,57 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

08:56 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.08.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
28.08.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.08.25 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
08.08.25 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

