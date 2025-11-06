Heidelberg Materials Aktie
Marktkap. 36,85 Mrd. EURKGV 12,09 Div. Rendite 2,77%
WKN 604700
ISIN DE0006047004
Symbol HLBZF
Heidelberg Materials Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Heidelberg Materials nach Zahlen mit einem Kursziel von 229 Euro auf "Buy" belassen. Jon Bell zog ein Fazit zum dritten Quartal und den Aussagen des Baustoffkonzerns in der Telefonkonferenz. Er verwies in dem am Freitag vorliegenden Resümee unter anderem auf ein positiveres Preis-Kosten-Verhältnis und einen verlangsamten Volumenrückgang. Das Management sehe "enormes" Aufwärtspotenzial angesichts der Volumina, die derzeit auf dem Niveau der 1950er Jahre lägen./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Strahlengang / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Heidelberg Materials Buy
|Unternehmen:
Heidelberg Materials
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
229,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
197,80 €
|Abst. Kursziel*:
15,77%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
197,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
15,83%
|
Analyst Name:
Jon Bell
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
226,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Heidelberg Materials
|11:46
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Heidelberg Materials Market-Perform
|Bernstein Research
|09:36
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|09:11
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
