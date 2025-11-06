DAX 23.495 -1,0%ESt50 5.564 -0,8%MSCI World 4.319 -0,1%Top 10 Crypto 13,39 -4,2%Nas 23.054 -1,9%Bitcoin 86.292 -1,7%Euro 1,1565 +0,1%Öl 63,78 +0,3%Gold 3.998 +0,5%
Marktkap. 45,15 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DHL Group nach Zahlen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker zeige sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Umfeld, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Die Ergebnisse belegten, dass DHL es schaffe, in diesen Zeiten profitabel zu bleiben und die Kostenbasis konsequent zu optimieren. Dadurch sei der Konzern auch gut aufgestellt, um von einer möglichen Markterholung überproportional zu profitieren./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
42,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
42,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Dirk Schlamp 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

