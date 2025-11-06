DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 45,15 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für DHL Group nach Zahlen von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Logistiker zeige sich widerstandsfähig in einem herausfordernden Umfeld, schrieb Dirk Schlamp am Freitag. Die Ergebnisse belegten, dass DHL es schaffe, in diesen Zeiten profitabel zu bleiben und die Kostenbasis konsequent zu optimieren. Dadurch sei der Konzern auch gut aufgestellt, um von einer möglichen Markterholung überproportional zu profitieren./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 09:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
42,99 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
42,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Dirk Schlamp
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,42 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|13:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|12:21
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Deutsche Bank AG
|08:16
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
