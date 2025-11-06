Barclays Capital

Diageo Overweight

14:56 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Diageo von 2490 auf 2470 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktien des Spirituosenkonzerns seien für die Prognosesenkung abgestraft worden, schrieb Laurence Whyatt am Donnerstagabend. Die schwächere Entwicklung in den USA und asiatisch-pazifischen Raum überschatte unter dem Strich bessere Ergebnisse als erwartet./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 04:00 / GMT

