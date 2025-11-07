Ausverkauf im Techsektor: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten -- Airbnb überrascht beim Umsatz -- D-Wave macht weiter Verluste -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten. Der DAX hatte den Vortag 1,31 Prozent leichter bei 23,734,02 Punkten beschlossen.

Der TecDAX tendierte ebenso kräftig im Minus, nachdem er nahezu unverändert bei 3.562,05 Zählern gestartet ist. Er schloss die Sitzung 1,74 Prozent leichter bei 3.500,08 Stellen. Am Freitag dürfte der DAX zum Abschluss einer bewegten Woche erneut in Richtung seines Wochentiefs fallen. Der Broker IG erwartete den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent niedriger bei 23.716 Punkten. Damit nähert sich der DAX seinem Tief vom Dienstag bei 23.674 Punkten. Zwischenzeitlich war er wieder bis knapp über 24.100 Punkte gestiegen, bevor die Kurse erneut nachgaben. Im Fokus der Woche stand die laufende Berichtssaison. Nach Berechnungen der Investmentbank JPMorgan haben inzwischen rund drei Viertel der Unternehmen in Europa und den USA ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Während das durchschnittliche Gewinnwachstum in den USA bei etwa 15 Prozent lag, erreichte es in Europa rund 1 Prozent - was laut Marktstratege Mislav Matejka dennoch eine positive Überraschung darstellte. Auch der leichte Umsatzrückgang fiel schwächer aus als erwartet. Während die wichtigsten US-Indizes Ende Oktober noch neue Rekordstände verzeichneten, befinden sie sich seit Beginn des November in einer Korrekturphase. Das jüngste DAX-Allzeithoch datiert vom Anfang Oktober.





Anleger an Europas Börsen zeigten sich am Donnerstag überwiegend in Verkaufslaune. Der EURO STOXX 50 gab letztlich 1,00 Prozent auf 5.612,71 Punkte nach, nachdem er am Vormittag seitwärts tendierte. Zuvor war er marginal tiefer gestartet. "Die günstigen US-Konjunkturdaten haben die Sorgen um eine schwächere US-Wirtschaft erst einmal vertrieben und stützen die Stimmung", so ein Händler laut Dow Jones am Vormittag. Dennoch genügte dies offenbar nicht, um die Kurse am Donnerstag dauerhaft zu stabilisieren. Im Fokus der Anleger stand daneben auch weiterhin die Berichtssaison.





Die US-Börsen präsentierten sich im Handel am Donnerstag deutlich schwächer. Der Dow Jones bewegte sich schon zu Beginn leicht im Minus und rutschte dann tiefer in die Verlustzone, bis er mit einem Abschlag von 0,84 Prozent auf 46.913,65 Punkte in den Feierabend ging.

Auch der NASDAQ Composite startete die Sitzung etwas leichter und gab im weitern Verlauf kräftig ab. So beendete er den Tag 1,90 Prozent schwächer bei 23.053,99 Einheiten. Nach der moderaten Erholung vom Vortag ging es an den US-Aktienmärkten am Donnerstag wieder bergab. Die laufende Berichtssaison liefert bislang kein klares Stimmungsbild, während die hohen Bewertungen vieler Technologiewerte zunehmend kritisch gesehen werden. Nach Einschätzung der Hamburg Commercial Bank setzen viele Anleger derzeit auf die Erzählung, dass Künstliche Intelligenz (KI) alle Erwartungen erfüllen wird - insbesondere durch Produktivitätssteigerungen. Es gebe jedoch auch Stimmen, die vor einer möglichen "KI-Blase" oder sogar negativen Folgen warnen. "All diese möglichen Entwicklungspfade sind mehr oder weniger umstritten", schrieb Chefvolkswirt Cyrus de la Rubia in seinem Wochenkommentar gemäß dpa-AFX.