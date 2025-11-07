DAX23.734 -1,3%Est505.611 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,97 -2,7%Nas23.054 -1,9%Bitcoin88.645 +1,0%Euro1,1532 -0,1%Öl63,82 +0,4%Gold3.998 +0,5%
Heute im Fokus
Ausverkauf im Techsektor: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten -- Airbnb überrascht beim Umsatz -- D-Wave macht weiter Verluste -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch
Top News
KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen KRONES-Aktie: KRONES mit starkem Auftragseingang - Marge unter Erwartungen
Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
Heute im Fokus

Ausverkauf im Techsektor: DAX etwas tiefer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich mit Verlusten -- Airbnb überrascht beim Umsatz -- D-Wave macht weiter Verluste -- Daimler Truck mit Gewinneinbruch

aktualisiert 07.11.25 07:23 Uhr

Krones steigert Umsatz und Gewinn. Bayer: Finerenon zeigt vielversprechende Phase-3-Ergebnisse. Elon Musk bekommt Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert. Opendoor Technologies mit Umsatzeinbruch. SoundHound: Rote Zahlen. Peloton schlägt Erwartungen. Hella: Stabile Rendite. Novo Nordisk & Co. senken US-Preise für Abnehm-Medikamente.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex dürfte mit leichten Verlusten in den Handel starten.

Der DAX hatte den Vortag 1,31 Prozent leichter bei 23,734,02 Punkten beschlossen.
Der TecDAX tendierte ebenso kräftig im Minus, nachdem er nahezu unverändert bei 3.562,05 Zählern gestartet ist. Er schloss die Sitzung 1,74 Prozent leichter bei 3.500,08 Stellen.

Am Freitag dürfte der DAX zum Abschluss einer bewegten Woche erneut in Richtung seines Wochentiefs fallen. Der Broker IG erwartete den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent niedriger bei 23.716 Punkten. Damit nähert sich der DAX seinem Tief vom Dienstag bei 23.674 Punkten. Zwischenzeitlich war er wieder bis knapp über 24.100 Punkte gestiegen, bevor die Kurse erneut nachgaben.

Im Fokus der Woche stand die laufende Berichtssaison. Nach Berechnungen der Investmentbank JPMorgan haben inzwischen rund drei Viertel der Unternehmen in Europa und den USA ihre Quartalszahlen veröffentlicht. Während das durchschnittliche Gewinnwachstum in den USA bei etwa 15 Prozent lag, erreichte es in Europa rund 1 Prozent - was laut Marktstratege Mislav Matejka dennoch eine positive Überraschung darstellte. Auch der leichte Umsatzrückgang fiel schwächer aus als erwartet.

Während die wichtigsten US-Indizes Ende Oktober noch neue Rekordstände verzeichneten, befinden sie sich seit Beginn des November in einer Korrekturphase. Das jüngste DAX-Allzeithoch datiert vom Anfang Oktober.

Top Themen

Daimler Truck-Aktie: Deutlicher Gewinnrückgang - Nordamerika belastet Quartalsergebnis
Daimler TruckTeslaEli Lilly / Novo NordiskSoundhound AIPelotonAirbnbD-Wave Quantum

News-Ticker

