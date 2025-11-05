Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Novartis-Aktie abgegeben.
Werte in diesem Artikel
Die Novartis-Aktie wurde im Oktober 2025 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.
5 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 8 Experten raten, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 107,15 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 99,27 CHF beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|31.10.2025
|DZ BANK
|-
|-
|29.10.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|29.10.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-4,30
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|10,81
|29.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|10,81
|28.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 CHF
|-4,30
|28.10.2025
|Bernstein Research
|108,00 CHF
|8,79
|27.10.2025
|Jefferies & Company Inc.
|110,00 CHF
|10,81
|27.10.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|21.10.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|95,00 CHF
|-4,30
|20.10.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-4,30
|13.10.2025
|UBS AG
|95,00 CHF
|-4,30
|10.10.2025
|Deutsche Bank AG
|120,00 CHF
|20,88
|06.10.2025
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Novartis News
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|31.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.2025
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.11.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|29.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen