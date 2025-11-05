DAX24.037 +0,4%Est505.668 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.462 +0,5%Bitcoin90.287 +2,0%Euro1,1477 -0,1%Öl64,65 +0,5%Gold3.980 +1,2%
Analysteneinschätzungen

Oktober 2025: So schätzen Experten die Novartis-Aktie ein

05.11.25 17:09 Uhr
Novartis-Aktie: Aktuelle Analystenbewertungen im Oktober 2025 | finanzen.net

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Novartis-Aktie abgegeben.

Die Novartis-Aktie wurde im Oktober 2025 von 13 Analysten unter die Lupe genommen.

5 Experten raten die Novartis-Aktie zu kaufen, 8 Experten raten, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 107,15 CHF beziffert, während sich der aktuelle SWX-Aktienkurs von Novartis auf 99,27 CHF beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG120,00 CHF20,8831.10.2025
DZ BANK--29.10.2025
Deutsche Bank AG120,00 CHF20,8829.10.2025
UBS AG95,00 CHF-4,3029.10.2025
Jefferies & Company Inc.110,00 CHF10,8129.10.2025
Jefferies & Company Inc.110,00 CHF10,8128.10.2025
JP Morgan Chase & Co.95,00 CHF-4,3028.10.2025
Bernstein Research108,00 CHF8,7927.10.2025
Jefferies & Company Inc.110,00 CHF10,8127.10.2025
Deutsche Bank AG120,00 CHF20,8821.10.2025
JP Morgan Chase & Co.95,00 CHF-4,3020.10.2025
UBS AG95,00 CHF-4,3013.10.2025
UBS AG95,00 CHF-4,3010.10.2025
Deutsche Bank AG120,00 CHF20,8806.10.2025

Redaktion finanzen.net

