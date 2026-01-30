DAX24.539 +0,9%Est505.948 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,48 -2,8%Nas23.462 -0,9%Bitcoin66.411 -6,4%Euro1,1861 ±0,0%Öl70,69 -0,2%Gold4.865 -9,6%
Analysten sehen für GSK-Aktie schwarz

31.01.26 18:00 Uhr
GSK Experten haben ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die GSK-Aktie zu kaufen, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 16,14 GBP für die GSK-Aktie, was einem Abschlag von 2,62 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,77 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Deutsche Bank AG16,75 GBP-10,7427.01.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-9,4122.01.2026
UBS AG19,40 GBP3,3821.01.2026
Barclays Capital17,80 GBP-5,1420.01.2026
UBS AG19,40 GBP3,3816.01.2026
Deutsche Bank AG16,75 GBP-10,7416.01.2026
Barclays Capital17,80 GBP-5,1415.01.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-9,4114.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)16,60 GBP-11,5408.01.2026
Deutsche Bank AG16,00 GBP-14,7308.01.2026
JP Morgan Chase & Co.17,00 GBP-9,4107.01.2026
Jefferies & Company Inc.0,56 GBP-97,0407.01.2026
Barclays Capital17,80 GBP-5,1407.01.2026

Redaktion finanzen.net

Analysen zu GSK PLC Registered Shs

DatumRatingAnalyst
27.01.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
22.01.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.01.2026GSK NeutralUBS AG
20.01.2026GSK UnderweightBarclays Capital
16.01.2026GSK NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
07.01.2026GSK BuyJefferies & Company Inc.
19.11.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
05.11.2025GSK OutperformBernstein Research
31.10.2025GSK BuyJefferies & Company Inc.
29.10.2025GSK OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.01.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
21.01.2026GSK NeutralUBS AG
16.01.2026GSK NeutralUBS AG
16.01.2026GSK HoldDeutsche Bank AG
08.01.2026GSK HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.01.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026GSK UnderweightBarclays Capital
15.01.2026GSK UnderweightBarclays Capital
14.01.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.
07.01.2026GSK UnderweightJP Morgan Chase & Co.

