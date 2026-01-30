Analysten sehen für GSK-Aktie schwarz
GSK Experten haben ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.
1 Experte empfiehlt die GSK-Aktie zu kaufen, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 16,14 GBP für die GSK-Aktie, was einem Abschlag von 2,62 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,77 GBP entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank AG
|16,75 GBP
|-10,74
|27.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,41
|22.01.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|3,38
|21.01.2026
|Barclays Capital
|17,80 GBP
|-5,14
|20.01.2026
|UBS AG
|19,40 GBP
|3,38
|16.01.2026
|Deutsche Bank AG
|16,75 GBP
|-10,74
|16.01.2026
|Barclays Capital
|17,80 GBP
|-5,14
|15.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,41
|14.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16,60 GBP
|-11,54
|08.01.2026
|Deutsche Bank AG
|16,00 GBP
|-14,73
|08.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|17,00 GBP
|-9,41
|07.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|0,56 GBP
|-97,04
|07.01.2026
|Barclays Capital
|17,80 GBP
|-5,14
|07.01.2026
