Analysten sehen für GSK-Aktie schwarz

GSK Experten haben ihre Einschätzung der GSK-Aktie veröffentlicht.

1 Experte empfiehlt die GSK-Aktie zu kaufen, 6 Analysten stufen die Anteilsscheine von GSK mit Halten ein, 6 Experten schätzen den Anteilsschein mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 16,14 GBP für die GSK-Aktie, was einem Abschlag von 2,62 GBP zum aktuellen LSE-Kurs in Höhe von 18,77 GBP entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Sell.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Deutsche Bank AG 16,75 GBP -10,74 27.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -9,41 22.01.2026 UBS AG 19,40 GBP 3,38 21.01.2026 Barclays Capital 17,80 GBP -5,14 20.01.2026 UBS AG 19,40 GBP 3,38 16.01.2026 Deutsche Bank AG 16,75 GBP -10,74 16.01.2026 Barclays Capital 17,80 GBP -5,14 15.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -9,41 14.01.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 16,60 GBP -11,54 08.01.2026 Deutsche Bank AG 16,00 GBP -14,73 08.01.2026 JP Morgan Chase & Co. 17,00 GBP -9,41 07.01.2026 Jefferies & Company Inc. 0,56 GBP -97,04 07.01.2026 Barclays Capital 17,80 GBP -5,14 07.01.2026

Redaktion finanzen.net