NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Studiendaten für das Medikament Bepirovirsen bei chronischer Hepatitis B hätten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame funktionale Heilungsrate gezeigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv, vorbehaltlich weiterer Details./rob/ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,84 £
|Abst. Kursziel*:
-9,78%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
19,02 £
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,60%
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
15,81 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
