GSK Aktie

21,78 EUR +0,16 EUR +0,74 %
STU
19,02 GBP +0,02 GBP +0,11 %
LSE
Marktkap. 88,32 Mrd. EUR

KGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5

ISIN wurde kopiert
ISIN GB00BN7SWP63

Symbol GLAXF

JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

07.01.26
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
GSK PLC Registered Shs
21,78 EUR 0,16 EUR 0,74%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK auf "Underweight" mit einem Kursziel von 1700 Pence belassen. Studiendaten für das Medikament Bepirovirsen bei chronischer Hepatitis B hätten eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame funktionale Heilungsrate gezeigt, schrieb Zain Ebrahim in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dies sei leicht positiv, vorbehaltlich weiterer Details./rob/ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 08:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

