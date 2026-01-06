Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von positiven Ergebnissen zweier Phase-III-Studien im Hepatitis-Bereich. Diese reduzierten die Risiken in einem Bereich, dessen Spitzen-Umsatzpotenzial unterschätzt werde./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

