Jefferies & Company Inc.

GSK Buy

14:26 Uhr
GSK Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von positiven Ergebnissen zweier Phase-III-Studien im Hepatitis-Bereich. Diese reduzierten die Risiken in einem Bereich, dessen Spitzen-Umsatzpotenzial unterschätzt werde./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Analyst: Jefferies & Company Inc.
Kursziel: 2100 Pence
0,56 £
Rating jetzt: Buy
Buy		 Kurs*:
18,80 £		 Abst. Kursziel*:
-97,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
15,64 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

