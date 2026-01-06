GSK Aktie
Marktkap. 84,82 Mrd. EURKGV 21,32 Div. Rendite 4,53%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
GSK Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK auf "Buy" mit einem Kursziel von 2100 Pence belassen. Analyst Michael Leuchten sprach in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von positiven Ergebnissen zweier Phase-III-Studien im Hepatitis-Bereich. Diese reduzierten die Risiken in einem Bereich, dessen Spitzen-Umsatzpotenzial unterschätzt werde./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 03:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu GSK PLC Registered Shs
|14:26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:06
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|23.12.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|GSK Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.12.25
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
